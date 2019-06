Frankrike - Norge 2-1 (0-0)

– Norge er et veldig godt lag. Det var ikke en overraskelse, sa Frankrikes Amel Majri til TV 2 etter seieren over Norge.

Hun hadde noe problemer med å stokke ordene da hun skulle snakke engelsk etter kampslutt, og med resten av lagvenninnene hadde hun tidvis problemer med å hamle opp med Norge på banen.

Og på spørsmål om Norge kan være med å kjempe om VM-tittelen, svarte Majri:

– Jeg tror de kan det. De har bare tapt én kamp, så det er ikke over for Norge, Nigeria eller Frankrike.

– Vi har kvalitet til å gjøre det

At Norge kan nå langt i VM 2019 tror også Martin Sjögren.

– Ambisjonen er å gå langt, det har vi sagt tidligere. Jeg synes også at vi viser at vi har kvalitet til å gjøre det, sier landslagssjefen til TV 2.

Norge holdt nullen mot Frankrike de første 45 minuttene onsdag, og holdt på 1-1 i 20 minutter. Selv om det ble tap mot vertsnasjonen, har ikke Norge gjort seg bort hittil i årets VM med 3-0-seier over Nigeria i åpningskampen, for så å vise muskler mot Frankrike.

– Jeg synes det sier ganske mye. Det har skjedd veldig mye og vi er et veldig bra lag synes jeg. Det viser at vi er et veldig bra lag, sier Sjögren om onsdagens prestasjon.

– Vi har hatt en veldig god utvikling over tid, og jeg håper fortsatt og tror fortsatt at dette mesterskapet kommer vi fortsette til å vise at vi er et veldig bra lag, legger han til.

Hyller prestasjonene

Selv om tapet føltes tungt på svensken, sto han igjen med en glede over hva spillerne viste mot solide franskmenn.

– Det er litt blandede følelser. Jeg synes vi gjør en bra kamp. Jeg er jevnt over fornøyd med hvordan vi fremstår. Jeg er fremfor alt fornøyd med spillerne der ute, hvordan de fremstår, sier landslagssjefen og legger til:

– Men, så er jeg ikke fornøyd med at vi taper kampen. Det føles faktisk jævlig tungt, om jeg skal være helt ærlig. Jeg synes at utfra den prestasjonen vi gjør, så synes jeg at vi hadde fortjent å få med oss ett poeng. Så det er tøft å dra herfra uten poeng.

Etter å ha holdt 0-0 gjennom hele førsteomgangen, fikk Norge seg en skikkelig kalddusj 40 sekunder ut i andreomgang. Måten spillerne taklet det på, imponerte landslagssjefen.

– Det var ingen bra start, men det som gleder meg er at vi kommer tilbake og vi faller ikke sammen fordi vi slipper inn et tidlig mål i andreomgang, sier Sjögren og fortsetter:

– Jeg synes liksom at kampen er relativt jevn. Vi vet at det blir et hardt trykk fra Frankrike i perioder, Frankrike er et bra lag og det var vi fullt klar over. Jeg synes likevel at vi klarer å håndtere det på en grei måte. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men det er jo som sagt resultatet som står.