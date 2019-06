Warholm knuser Jakob på verdensrankingen

Karsten Warholm spøkte med internasjonal media før Bislett Games. På spørsmål om han ble kjent igjen på gata i Norge, lot sunnmøringen det stå til.

– Det kommer an på. Hvis jeg går sammen med Ingebrigtsen-gutta, så er det ingen som kjenner meg igjen. Men hvis jeg går sammen med Leif (treneren), så er det kanskje noen.

Topp ti

Men på den nye verdensrankingen i friidrett, så er Warholm rangert langt høyere enn alle Ingebrigtsen-brødrene.

Hver øvelse har sin rangering. Mens det er én liste der man rangerer alle utøverene samlet.

På sammenlagt-lista er Warholm rangert som verdens tiende beste mannlige friidrettsutøver.

På 400 meter hekk er han rangert som nummer to, bak Abderraham Samba.

Jakob Ingebrigtsen er til sammeligning nummer 94 totalt, mens han er rangert som nummer fem på 1500 meter, plassen bak sin storebror Filip.

Warholm er stolt av å være ansett som blant verdens ti beste atleter uansett øvelse.

– Det er stas. Det viser at vi konkurrerer på at høyt nivå, at vi tar konkurransen, og at vi presterer på et høyt nivå, sier Warholm til TV 2.

Forandrer idretten

Rangeringen er basert på at utøverne får poeng for de resultatene de oppnår på Diamond League-stevner, eller grand prix-stevner på nivået under. Dessuten scorer man ekstra mange poeng dersom man tar medaljer i mesterskap. Rangeringen favoriserer de utøverne som stiller opp i mange konkurranser, og gjør det jevnt over bra.

Bislett-general Steinar Hoen mener den nye verdensrankingen er i ferd med å revolusjonere friidretten.

– VM, OL og de store mesterskapene har tidligere betydd alt. Det har ført til at mange utøvere har konkurrert lite og ligget og varmet opp til OL og VM. Men i år er det faktisk sånn at jeg betaler mye mer for en som er rangert som nummer én på verdensrankingen, enn det jeg betaler for en olympisk mester, sier Hoen.

Noe av baktanken med å innføre en slik ranking, er å få bukt med doping-problemene som har ridd friidretten i mange år.

– Tidligere var det slik at noen agenter og bakmenn kunne dope en utøver, som ut av ingenting gjorde et godt løp. Da sto alle stevnene klare til å betale store beløp for å ha vedkommede med. I år er det helt uinteressant. Hvis du ikke har prestert i flere konkurranser, så får du ikke være med i det beste selskapet. Utøverne må bygge seg opp, og prestere over tid, forklarer Hoen.