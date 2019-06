Gjennom organisasjonene sine, "Zuccarellostiftelsen" og "Ezinne Athletics", ønsker idrettsstjernene Mats Zuccarello og Ezinne Okparaebo og tilby gratis idrett til ungdommer med minoritetsbakgrunn. På denne måten håper de at flere unge vil få muligheten til å delta i idretten.



– Det at vi kan bryte ned barrierene, som økonomi for eksempel. Det at man kan bringe idretten til flere, det kan være med å fjerne klasseskille og få flere til å bli med i noe som alle burde ta del i, forteller Ezinne Okparaebo til TV2.



– En av våre viktigste saker

Ifølge rapporten "idrettens posisjon i ungdomstida" som kom tidligere i år dropper hele 69% av jenter med minoritetsbakgrunn ut av idretten før de har fylt 17 år.



Håvard Øvregård er seniorrådgiver i Norges idrettsforbund. Han synes tallende er bekymringsverdig.

– Akkurat nå så er det å få minoritetsjenter inn i idretten en av våre viktigste saker. Det er en av toppsakene våre på omtrent samtlige møter vi har, sier Øvregård.

Han påpeker at det økonomiske spiller en viktig rolle for at minoritetsungdom ikke får deltatt i idrettslag.

– Vi jobber hardt for at alle klubber skal redusere kostnadene sine og at de skal være bevisst på at økonomi kan være en barriere. Arbeidet med å få redusert kostnadene er noe av det viktigste vi gjør, forklarer han.

Ble inspirert av egen oppvekst

Okparaebo startet Ezinne Athletics i 2015. Mye av inspirasjonen til organisasjonen ble hentet fra hennes egen oppvekst.

31-åringen kom til Norge da hun var ni år gammel. Fanmilien bosatte seg ved Ammerud i Groruddalen og hun slet lenge med å finne seg et idrettslag hun kunne delta i.

– Det var veldig vanskelig å komme inn i idretten og ikke minst det å finne et miljø. Det at folk kan finne et fellesskap og ta del i idrettsgleden sammen er noe som motiverte meg, sier hun.

Gjennom sin stiftelse, "Zuccarellostiftelsen", skal Mats Zuccarello bidra med utstyr til deltagerne hos Ezinne Athletics. I tillegg får ti deltagere stipend til å delta i organisert idrett for ett år.

– Jeg tror ikke folk helt skjønner at idrett er med på å skape personer. Den tar deg gjennom situasjoner du møter senere i livet. Vi gjør ikke dette for å skape talenter eller idrettsutøvere. Idretten er en ekstra liten barneoppdragelse, forteller han.

Zuccarello innrømmer at det er lite han selv kan gjøre, men han håper at problemet med deltagelse i ungdomsidrettene blir tatt på alvor i Norge.

– Det er veldig viktig at vi får pratet om det. Det er et veldig stort problem i Norge, selv om vi har det godt så er det ikke alle som har det sånn, konstaterer NHL-profilen.