Mandag ble politibetjenter fra Caddo Parish Sheriff's Office sendt ut til Louisiana Highway 1 nord i Caddo Parish, etter observasjoner av en enorm alligator.

Alligatoren ble raskt lokalisert av betjentene. Det var likevel lite politiet kunne gjøre med den sinte reptilen, og viltnemnda ble tilkalt.

Det var den lokale kanalen WBRZ som først omtalte saken.

Smakte på støtfangeren

På sine Facebook-sider skriver politiet at alligatoren bevegde seg rundt på veien. De anslår at alligatoren var nesten to og en halv meter lang.

Politiet parkerte politibilen like ved der alligatoren lå, og ventet på at viltnemnda skulle ankomme. Alligatoren hadde på sin side ingen planer om å bare ligge der.

For mens politiet ventet, gikk alligatoren bort til bilen og tok et skikkelig jafs av støtfangeren.

STAKK AV: Alligatoren lusker i gresset etter å ha spist på politibilen. Foto: Caddo Parish Sheriff's Office

Forsvant

Politiet forteller at alligatoren stakk av etter den hadde gått til angrep på bilen. Da viltnemdna ankom stedet, hadde alligatoren allerede forsvunnet helt.

– Våre betjenter forsøkte å få alligatoren under kontroll mens de ventet på viltnemnda. Den stakk av, men ikke før den hadde tatt en bit av betjentenes politibil, skriver politiet.

Bilder fra politiet viser at alligatoren klarte å bite av en betydelig bit av støtfangeren.