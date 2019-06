I morgen presenterer Real Madrid angriperen Eden Hazard, som er hentet fra Chelsea.

Tidligere onsdag presenterte de spissen Luka Jovic, som kom fra Eintracht Frankfurt.

Og onsdag kveld bekreftet de kjøpet av den franske venstrebacken Ferland Mendy fra Lyon.

24-åringen får kontrakt til juni 2025 og skal koste rundt 490 millioner kroner.

Fra før har de også kjøpt forsvareren Eder Militao fra Porto.

Totalt skal prisen for kvartetten være på i overkant av tre milliarder kroner.

Revitalisering

Trener Zinedine Zidane viser med sommerhandlingen sin at han mener alvor med å revitalisere en skrantende Real Madrid-tropp, som forrige sesong leverte sin dårligste på 20 år.

Med så mange spillere inn, må også flere spillere selges. ikke bare for å gjøre plass i troppen, men også skaffe penger for å være innenfor regelverket for Financial fair play.

En av spillerne som Zidane ønsker solgt, er Gareth Bale. Problemet er at Bale har en gigantisk lønn, er 29 år gammel og skadeplaget.