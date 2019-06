Norge tapte etter VAR-straffe: – Vi spilte jevnt mot den store favoritten til å vinne VM-gullet

– Ingrid Syrstad Engens fot traff ballen, så traff foten hennes motstanderen kne på klønete vis. Det var en latterlig avgjørelse, det må jeg si. Jeg er frustrert, og føler kampen ble ødelagt av et sviktende VAR-system, sa Chelsea-trener Emma Hayes hos BBC.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen var imponert over Norges innsats mot Frankrike, som sammen med USA regnes som en av de største favorittene til VM-gullet.

– Norge viser at de tidvis er på nivå med et av verdens beste lag. Frankrike får ikke til spillet sitt og det er de norske jentene sin fortjeneste. Vi skaper ikke de helt store sjansene og taper vel til slutt fortjent, oppsummerte hun.

TV 2-eksperten mener VAR-straffen Frankrike fikk var korrekt.

– Ja, altså hun sparker etter henne, så da er det straffe, slo hun fast.

– Selvmålet var sjokkerende

Norge hadde ikke slått Frankrike på 16 år, og måtte finne seg at vertsnasjonen var store favoritter i onsdagens VM-oppgjør i Nice.

Norge forsvarte seg mesterlig de første 45 minuttene på Allianz Riviera og kunne gå til pause med 0-0.

Frankrike brukte imidlertid bare 40 sekunder av andreomgangen på å ta ledelsen da Valerie Gauvin scoret for klubb hold. I det 54. minutt utlignet Norge takket være et nesten uforklarlig selvmål av den høyreiste stopperen Wendie Renard.

– Det er sjokkerende. Det var godt spill av Norge i forkant og en god stikker i feltet. Det så ut som om Wendie Renard hadde full kontroll, men plutselig satte hun ballen i eget mål, sa Emma Hayes, som er trener for Maria Thorisdottir og Maren Mjelde i Chelsea, under BBC Sports livedekning av kampen om det komiske og nesten uforklarlige selvmålet.

I det 72. minutt fikk Frankrike straffespark etter VAR, og Eugénie Le Sommer sendte Frankrike opp i 2-1-ledelse. Scoringen som kom etter VAR-straffen ble også vinnermålet.

– Norge spilte uten frykt

Frankrike presset Norge noe voldsomt i åpningsminuttene av kampen.

Men Norge kjempet seg tilbake i kampen og var farlig frempå etter et corner i det 14 minutt. Ingrid Syrstad Engen headet like utenfor etter at Guro Reiten slo et godt corner inn i feltet.

– Norge spilte svært aggressivt, og skapte gode sjanser på corner. Det norske laget spilte uten frykt, mente Emma Hayes under BBC Sports livedekning av kampen.

Igjen overtok Frankrike initiativet i kampen og fortsette å presse Norge. De norske jentene forsvarte seg imidlertid svært bra. Den intense og jevnspilte førsteomgangen endte 0-0.

– For en vidunderlig kamp. Det er fantastisk reklame for fotballen. Det var kvalitet over hele gressmatta, og Norge skal ha mye av æren for den gode kvaliteten på kampen, mente Chelsea-manager Emma Hayes.

– Det er bare å takke!

Det tok bare 40 sekunder av andreomgang før Frankrike fikk scoringen de jaktet på. Amel Majri salo inn i feltet, og Valerie Gauvin satte ballen enkelt i mål. Det norske forsvaret var fullstendig på etterskudd i forkant av scoringen.

– Det er jo en dødssynd å ikke være påskrudd fra start, mente NRK-kommentator Christian Nilssen etter Frankrikes scoring.

I det 54. minutt utlignet Norge, og det kan de takke Frankrikes Wendie Renard for. For helt upresset, og på nesten uforklarlig vis, satte hun et tilsynelatende svakt innlegg fra Isabell Herlovsen i eget mål.

– Det var en gavepakke for Norge, og et 187 centimeter høyt selvmål. Så fort kan det snu og sånn kan det gå, sa NRK-kommentator Nilssen.

– Hva skal man si? Det er bare å takke. Men den franske spilleren skal bare kontrollere den til corner. Det er helt uforståelig det hun gjorde der, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Wendie Renard ble den første spilleren som har scoret selvmål for Frankrike i VM for kvinner.

Fransk straffe etter VAR-drama

I det 69. minutt gikk Syrstad Engen kraftig til i en duell i det norske feltet, og traff en fransk spiller i beina innenfor 16-meteren. Dommer Bibiana Steinhaus sjekket med VAR, og dømte straffespark til Frankrike.

Eugénie Le Sommer, målmaskinen fra Lyon, tok straffesparket og sendte Frankrike opp i en 2-1-ledelse. Norges keeper Ingrid Hjelmseth var etter ballen, men kunne ikke hindre scoring.

Dermed tapte Norge kampen 1-2, etter et VAR-straffe som garantert kommer til å bli diskutert i etterkant.

Ingen overraskelser i lagoppstillingen

Norges VM-lag mot Frankrike var som ventet. Caroline Graham Hansen startet som spiss, mens Karina Sævik fikk sin mesterskapsdebut som høyre kant.

Det betyr at Lisa-Marie Utland tross scoring og godt spill mot Nigeria havnet på benken fra start. Laget va akkurat likt det Martin Sjögren viste fram på trening tirsdag.

– Det blir en helt annen kamp mot Frankrike, og derfor ser vi kanskje på en litt annerledes løsning. Det blir en tilpasning, som det blir mot alle motstandere, sa Sjögren da.

Også i Frankrikes lag var det ett nytt navn fra start og endring på spissplass og høyre kant.

Landslagssjef Corinne Diacre har tatt spissen Valérie Gauvin til nåde etter at hun ble vraket mot Sør-Korea for forsentkomming. Dermed ble Kadidiatou Diani, som var spiss i åpningskampen, flyttet ut på høyre kant. Delphine Cascarino, som herjet mot koreanerne, måtte nøye seg med plass på benken.

Midtstopper Wendie Renard og angriper Eugénie Le Sommer startet begge, selv om de sto over treninger på grunn av slitasjeskader.

Norge var ubeseiret sine 11 første landskamper mot Frankrike (8-3-0, mål 23-2), men hadde før onsdagens kamp ikke slått «Les Bleues» siden det første tapet i 2005. Siden da er Norges fasit stygg (0-4-5, mål 4-10), men Frankrike hadde fortsatt til gode å slå Norge i et VM- eller EM-sluttspill.

Slik startet lagene:

Norge (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Vilde Bø Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

Frankrike (4-3-3): Sarah Bouhaddi – Marion Torrent, Griedge Mbock Bathy, Wendie Renard, Amel Majri – Amandine Henry, Gaetane Thiney, Elise Bussaglia – Valerie Gauvin, Kadidiatou Diani, Eugenie Le Sommer.

Dommer: Bibiana Steinhaus, Tyskland

Stadion: Allianz Riviera