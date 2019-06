Bomlister på vippen i flere byer

I nye Drammen, som er slått sammen med Svelvik og Nedre Eiker ligger det an til borgerlig flertall. her ligger den lokale bomlisten an til å komme inn i bystyret.

I Kongsberg er det klart flertall for venstresiden. Her samarbeidet Sp med Frp, MDG, KrF, Rødt og Kongsberglista ved valget for fire år siden.

I Indre Østfold som består av de fem tidligere kommunene Askim, Hobøl, Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg ligger det an til rødt flertall.

I Nordre Follo som består av tidligere Oppegård og Ski ligger det an til knapt borgerlig flertall.

I Bærum et klart flertall for de borgerlige partiene på TV 2s prognose. For fire år siden samarbeidet Høyre med Frp og KrF i Bærum. I nye Asker, som er slått sammen med Hurum og Røyken, er det også blått flertall.

I Lørenskog er svært knapt flertall for venstresiden. I 2015 samarbeidet Ap, SV, Venstre, MDG og Lørenskog i våre hjerter. Den lokale listen stiller ikke og partiene som samarbeidet sist ligger ikke lenger an til flertall.

I nye Lillestrøm som består av Skedsmo, Fet og Sørum er det klart rødt flertall. I Skedsmo som er den største har også Venstre og KrF samarbeidet med venstresiden.

I Nittedal ligger det an til flertall for venstresiden. Her samarbeidet Ap, SV og Sp etter valget i 2015.

I Ullensaker ligger det an til knapt borgerlig flertall. Her samarbeidet de fire regjeringspartiene etter valget fire fire år siden.

I Eidsvoll ligger partiene på venstresiden an til å beholde flertallet eter valget.

I Lier viser TV 2s prognose borgerlig flertall. Etter forrige valg samarbeidet Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre.

De store i Innlandet

I Hamar ligger By- og bygdelista på vippen mellom de rikspolitiske blokkene. For fire år siden samarbeidet de med H, V, Sp og MDG. Dersom samarbeidet fortsetter ligger de an til å beholde flertallet.

I Lillehammer ligger det an til klart flertall for partiene på venstresiden. For fire år siden samarbeidet Ap med V og SV. De har ikke lenger flertall.

I Gjøvik er det et klart flertall for den rikspolitiske venstresiden. Etter forrige valg samarbeidet Ap, SV, MDG og Rødt, de ligger ikke lenger an til flertall. Dermed er det ny spenning i Mjøsbyen, hvor Ap med unntak av krigsårene har hatt ordføreren siden 1923.

I Ringsaker er det klart flertall for venstresiden. Her samarbeidet Ap, SV, KRF og MDG etter forrige valg. De ligger fortsatt an til flertall.

Vestfold og Telemark

I Horten ligger det an til rødt flertall. Her samarbeidet Ap med SV, Venstre, Rødt og MDG for fire år siden, dersom samarbeidet fortsetter ligger de an til flertall.

I Holmestrand ligger det an til borgerlig flertall, mens det i Tønsberg ligger an til flertall for partiene på venstresiden med Senterpartiet på vippen. Ved forrige valg samarbeidet Høyre med Frp, KrF og MDG, de ligger fortsatt an til flertall.

I Sandefjord ligger det an til fortsatt blått flertall , mens Larvik ligger an til rødt. Her samarbeidet Ap med Sp, MDG, SV og Venstre etter forrige valg.

I Porsgrunn ligger det an til rødt flertall. Her samarbeidet AP med KrF, MDG og Sp etter forrige valg. De vil ikke lenger ha flertall,

I Skien ligger det også an til rødt flertall Her samarbeidet Ap med KrF, SV, venstre, Sp og MDG etter forrige valg. De beholder flertallet.

I Færder, som består av Nøtterøy og Tjøme, ligger det an til borgerlig flertall.

Agder

I Arendal ligger det an til knapt flertall for venstresiden. I 2015 samarbeidet Ap, KrF, SV, Senterpartiet og Venstre som også har et knapt flertall på TV 2s prognose.

I Kristiansand, som er slått sammen med Søgne og Sogndalen ligger ingen av de rikspolitiske blokkene an til flertall. Men ved støtte fra De Kristne og pensjonistpartiet vil det være borgerlig flertall. I tillegg kommer Demokratene og den lokale Tverrpolitisk folkeliste for hele Kristiansand inn i bystyret.

Rogaland

I Stavanger og Sandnes som er nevnt øverst i artikkelen havner FNB på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

I Haugesund har ingen av de rikspolitiske blokkene flertall.

I Sola er et klart flertall for de borgerlige partiene. Her samarbeidet Høyre, Venstre og KrF etter forrige valg, de ligger fortsatt an til flertall.

I Karmøy ligger det an til borgerlig flertall, men for fire år siden samarbeidet Ap, KrF, Sp, V og SV. De ligger fortsatt an til flertall.

Vestland

I Bergen, som er nevnt øverst i artikkelen, ligger det an til at FNB havner på vippen.

I Askøy ligger FNB an til å havne på vippen mellom de rikspoltiske blokkene.

I Bjørnafjord, som består av Os og Fusa, ligger det an til borgerlig flertall. Det betyr at Terje Søviknes ser ut til å kunne fortsette som ordfører.

I Alver, som består av Meland, Radøy og Lindås, ligger FNB an til å havne på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

Møre og Romsdal

I Kristiansund ligger det an til klart flertall for venstresiden, med Senterpartiet som største parti. Fire fire år siden samarbeidet Ap, Høyre, Venstre, KrF, MDG og SV, de har ikke lenger flertall.

I nye Molde, som består av Midsund og Nesset, ligger det an til klart borgerlig flertall.

I nye Ålesund, som også består av Sande, Skodje, Haram og Ørskog, ligger det an til borgerlig flertall dersom pensjonistpartiet og De Kristne regnes inn. Ålesundslista ligger an til å komme inn i bystyret.

Trøndelag

I nye Trondheim som er nevnt øverst i artikkelen, slås sammen med Klæbu, er det klart flertall for venstresiden.

I Steinkjer, som slås sammen med Verran, er det klart flertall for den rikspolitiske venstresiden, men her er Senterpartiet klart størst og har i dag ordføreren i et samarbeid med borgerlige partier.

I Stjørdal er det flertall for den rikspolitiske venstresiden, men Senterpartiet har ordføreren i samarbeid med de borgerlige. De har fortsatt flertall.

Nord-Norge

I Bodø ligger det an til klart flertall for venstresiden.

I Tromsø er det også klart flertall for venstresiden.

I Harstad er det også flart flertall for venstresiden.

Om prognosen TV 2s prognose for kommunevalget er laget på grunnlag av den nasjonale kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i juni. Målingen er tatt opp 3. - 7. juni for å unngå perioder preget av helligdager. Prognosen bygger på fordelingen mellom partiene ved valget for fire år siden g justert for hvilke lister som stiller i kommunene i år. I tillegg er lokale forhold tatt med i beregningene.Prognsoemodellen blir lpende jiustert frem mot valget.

I Finnmarks største kommune, Alta, er det også flertall for venstresiden.