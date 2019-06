En baneklar driftebil på Finn.no er ikke hverdagskost, men dette er nettopp hva Steffen Tomasdal på Storforshei har lagt ut for salg nå. Det handler om en Nissan 200 SX Silvia 180 sx s13 Rocket Bunny R.Y.O. driftingbil av 1995-årgang.

På prislappen står det kr. 60.000,-.

Bilen er en oransje coupé med bakhjulsdrift, og er ifølge Steffen en perfekt trackday-bil.

– Dette er en banebil som ikke kan registreres, og som selges uten garanti. Den har Greddy turbo med intercooler, oppgradert clutch, og har nylig fått ny olje og nye plugger, forteller Steffen.

Pengene går til Barnekreftforeningen

– Bilen har godkjent bur for drifting, omsveiste spindler, greit drifteoppsett i understellet og er meget lettkjørt, sier Steffen.

Han legger til at effekten er noe over 300 hk ut på hjulene.

Bilen selges som den står – og i dette tilfellet er det ikke bare bilen som er spesiell. Steffen selger den ikke for å berike seg selv:

– Hele summen jeg får for bilen blir sendt videre direkte til Barnekreftforeningen, så innbytte er uaktuelt, forteller han til Broom.

Bidrag til forskning

– Hva er historien bak dette flotte bidraget?

– Min yngre bror (21) døde i vinter, etter en tids sykdom. Han delte min interesse, og kjøpte samme type biler som jeg har hatt i alle år. Bilen jeg nå skal selge, var det han som kjøpte – men som han dessverre aldri fikk tid til å bruke og glede seg over.

– Det er denne bilen jeg nå har ferdigstilt, akkurat slik han ville ha den og lagt ut for salg. Jeg har selv to barn, en jente på 5 og en gutt på 7, og ønsket å gi mitt bidrag til forskning på en sykdom som rammer stadig flere. Og aller verst er det når kreft rammer tidlig i livet, sier Steffen Tomasdal.

– Interessen for bilen har vært stor, bekrefter Steffen Tomasdal. Foto: Privat

«Ekstrapremie» til kjøper

– Hvordan har interessen for bilen vært?

– Veldig bra. Det er flere som vil se nærmere på den, også den tidligere eieren. Nå håper jeg at en lokal entusiast kjøper den, slik at den kan bli å se på Arctic Circle Raceway, der jeg også kjører selv, sier han videre.

Selv bor han bare et par kilometer unna ACR, som har blitt et lykketreff for motorsportsinteresserte helt siden åpningen i 1995.

Steffens bil er en original Toyota Supra 1995, som han har hatt i sju år – og brukt minst fem av dem for å få den slik han ville ha den.

Det vanker for øvrig også en «ekstrapremie» til den som kjøper bilen:

– Vi i Sommertreffet synes det Steffen her gjør for å hedre sin brors minne er et fantastisk tiltak. Samtidig ønsker vi jo å bidra til at bilen blir brukt på den arenaen den opprinnelig var tiltenkt.

Nord-Norges største biltreff

– Derfor har vi sagt at den som kjøper bilen vil få gratis kjøring på årets Sommertreff på ACR siste helga i juni, sier Stian Kjosås. Han er primus motor for Sommertreffet, som er Nord-Norges største biltreff, og en parallell til Gatebil.

Treffet, som i år arrangeres for 15. år på rad, har opptil 4.000 mennesker innom portene i løpet av arrangementshelgen, og har rundt 250 aktive på banekjøring.

– Utfordringen er å få folk sørfra til å komme til verdens nordligste bane. Men kommer de først én gang, kommer de som regel tilbake, forteller Kjosås.

