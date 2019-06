Magnus Carlsen, som er over den verste sykdommen som har plaget ham de siste dagene, holdt Wesley So til remis i runde sju av Norway Chess. 28-åringen er nå uten tap i 65 langsjakkpartier på rad.

Carlsen startet det avgjørende armageddon-partiet med svarte brikker, akkurat slik han liker. Når man har svarte brikker der, holder det å klare remis for å vinne.

Og for sjette gang i turneringen vant Carlsen etter armageddon. Carlsen var offensiv fra start og spilte så bra at ekspertkommentator Simen Agdestein etter 17 trekk utbrøt:

– So kan egentlig bare gi opp.

Etter 34 trekk ble det remis og med det seier til Carlsen.

Wesley So fikk mye kritikk for sitt spill og spesielt et trekk beseglet hans skjebne. Det var bonde til d5 etter 16 trekk, som ga Carlsen alle fordeler.

– Det var helt vanvittig. Det var veldig enkelt etter det. Jeg skjønte ikke noe av det, sa Carlsen i studio etterpå.

Fryktfaktor?

Programleder Fin Gnatt spurte om det nå er en fryktfaktor blant motstanderne til Carlsen, fordi han er så god i armageddon.

– Ja, kanskje litt. Det er et poeng. De føler nok at de må gjøre noe spesielt for å å slå meg. Han gjorde jo det han skulle og var skarp og ambisiøs i åpningen, men han må jo følge det opp med å spille bra, svarte Carlsen.

Seieren gir Carlsen 1,5 poeng. Totalt har han nå elleve poeng og leder turneringen.

På TV 2 Sport 2 torsdag møter Carlsen andremann i turneringen, Yu Yangyi, med hvite brikker. En seier der vil antagelig avgjøre turneringsseieren i Carlsens favør.

– Jeg er veldig sugen på å vinne i morgen, medga bærumsgutten.