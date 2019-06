Allerede for fem dager siden bekreftet Manchester United at klubben har hentet stortalentet Daniel James fra Swansea. Overgangssummen skal ligge på om lag 180 millioner kroner, ifølge Sky Sports.

Se det første intervjuet med Daniel James etter overgangen til Manchester United øverst!

Onsdag ble 21-åringen offisielt presentert i Manchester United-trøyen. Han har skrevet under på en femårskontrakt på Old Trafford, med opsjon på ytterligere ett år.

Manager Ole Gunnar Solskjær sier til klubbens hjemmeside at han er henrykt over å ha sikret seg Daniel James.

– Daniel er en spennende, ung kantspiller med en rekke ferdigheter, en fantastisk hurtighet og god arbeidskapasitet. Han har hatt en strålende sesong for Swansea City og har alle egenskapene som trengs for å bli en Manchester United-spiller, uttaler OIe Gunnar Solskjær.

Før han slår fast:

– Vi er henrykt over at James har signert for klubben vår og vi ser virkelig frem til å jobbe sammen med ham. Denne klubben er det perfekte miljøet for ham med tanke på å fortsette sin utvikling, mener nordmannen.

– Ser frem til å jobbe med Ole

Daniel James er stolt over å ha signert for Manchester United, og ser frem til å jobbe under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

– Dette er en av de beste dagene i mitt liv, og en utfordring jeg virkelig ser frem til. Premier League er den beste ligaen i verden, og Manchester United er en perfekt plass for meg til å utvikle meg som spiller, sier han, og legger til:

– Det er et utrolig stolt øyeblikk for meg og min familie, men det er med sorg at min far ikke kan dele denne opplevelsen med oss. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med Ole Gunnar Solskjær, møte mine nye lagkamerater og starte på min karriere her, konkluderer han.

– Det kan gå alle veier

TV 2s kommentator Kasper Wikestad har tidligere uttalt sine lovord om James, som har hurtigheten som sin store styrke.

– For unge spillere på det nivået er det umulig å spå om de lykkes i Manchester United. Det kan potensielt gå alle veier. Men han har en del av de faktorene som skal til for å lykkes, og har det definitivt viktigste av alt: Farten og rykket. Det går ikke an å lykkes i de klubbene om man ikke har det. Det andre kan utvikles. Han er en fryktelig, fryktelig spennende spiller, uttalte Wikestad.

James har spilt 33 kamper for Swansea på nivå to i England denne sesongen. Han har scoret fire mål og har sju målgivende pasninger.