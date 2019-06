– Etterpå følte jeg meg skitten og kvalm, forteller 26-åringen.

Onsdag begynte retten avspillingen av de tilrettelagte avhøret som ble gjort i februar i fjor. Tidligere har to andre fornærmede forklart seg for retten.

Ved en anledning i slutten av mai eller begynnelsen av juni i hadde 26-åringen seksuell omgang med Ludvigsen på hotellrom i Oslo, ifølge tiltalen.

Besøk på fylkeshuset

Ludvigsen skal ha oppsøkt mannen da var ung og bodde på et ungdomshjem i Troms. Ifølge påtalemyndigheten er mannen lettere psykisk utviklingshemmet, en diagnose han fikk som 13-åring.

Politiet mener også at Ludvigsen lurte mannen til å tro at han kunne gi og frata statsborgerskap.

Ludvigsen nekter straffskyld for anklagene mot ham. Han skal forklare seg for retten torsdag.

Der forteller mannen at han møtte Ludvigsen første gang da han bare var 12 år gammel.

De to holdt kontakten i en periode. Da fornærmede ble 18 år gammel, flyttet han til Nord-Norge for å studere.

– Jeg møtte ham et par ganger på fylkeshuset der han jobber. Vi snakket om hvordan jeg hadde det og sånne ting, sier han i avhøret.

Kontakten mellom de to skal ha blitt trappet opp rundt 2012.

– Han sendte meldinger på Facebook og sånt. Han spurte hvordan det gikk med meg, sier han.

– Trengte penger

Mannen skal ha fortalt Ludvigsen at han var blakk, og han skal også ha spurt om penger. Da spurte Ludvigsen hva han fikk igjen for det, ifølge mannens forklaring.

Tidligere har påtalemyndigheten vist frem en tekstmelding fra Ludvigsen til en av de fornærmede, der han skriver at en fornærmet skal få penger av ham.

Deretter legger han til: «Spørs hva jeg får igjen, forresten».

Fornærmede lurte også på hvor lenge det var til Ludvigsen kom til Oslo.

– Jeg møtte ham på et hotell i Oslo. Vi hadde ikke bukse på oss, sier mannen, og forteller om seksuelle handlinger.

– Jeg ville egentlig ikke gjøre det, men jeg trengte penger.

Mannen forteller at det var snakk om 15.000 kroner.

Ville ikke snakke

Da mannen kom hjem den samme kvelden, begynte han å kaste opp, forteller han.

Mannen forteller at en mann, tidligere i barndommen hans, forgrep seg på ham.

– Det er en stekt belastning for meg, for det rippet opp i gamle minner.

Da politiet ringte og fortalte at Ludvigsen var mistenkt for forholdet, ble mannen svært overrasket, sier han.

– Jeg hadde det tungt. Jeg ville ikke snakke med noen om dette, sier han.

Underveis i avhøret gir fornærmede uttrykk for at han frykter at det han forteller kan få konsekvenser for oppholdet hans i Norge. Avhøreren presiserer at det er trygt å avgi forklaring til politiet.

Avhøret av mannen er 2 timer og 38 minutter langt. Deler av det skal spilles av før Ludvigsen forklarer seg torsdag.