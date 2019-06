Ap går mot sitt dårligste kommunevalg noensinne

– Jeg kan si det sånn: Dette er tall vi ikke er fornøyd med og at vil jobbe beinhardt for å løfte oss på.

Høyre vinneren i juni

Høyre er gallupvinneren i juni med en fremgang på 2,3 fra målingen i mai til 23,3 prosent. Det er en promille over forrige kommunevalg.

Fremskrittspartiet får 8,1 prosent (- 0,8). Det ville vært partiets dårligste kommunevalg siden 1991. Partiet mister tidligere vegere både til Høyre og til bompengelistene som stiller til valg i flere kommuner.

Senterpartiet er en av taperne på målingen med en tilbakegang med 1,3 prosentpoeng til 11,6.



For to måneder siden var partiets oppslutning hele 14,3 prosent. Likevel 11,6 er jevngodt med det beste kommunevalget for Senterpartiet som var i 1995.

Rødts beste måling

Rødt får sin beste kommunevalgmåling noen sinne med 5,6 prosent (+ 0,3). Ved forrige kommunevalg fikk partiet bare 2,0 og et slikt resultat ville sendt partiet inn i kommunestyrerne mange steder i landet.

SV får 6,7 prosent (- 0,1), som ville vært partiets beste valg siden 2003, mens De Grønne får 5,4 prosent (+ 0,7).

Venstre får 2,7 og har ikke gjort det dårligere på kommunevalgmålingene fra kantar TNS/TV 2 siden før valget i 2003. Et slikt resultat ville vært det dårligste lokalvalget for Venstre i historien. Det samme ville resultatet til kRF på 3,6 prosent vært (- 0,5).

Andre partier og lokale lister får samlet 4,0 prosent (+ 0,6), når vi har tatt ut de som har svart at de vil stemme på Folkeasksjonen nei til bompenger eller en liste som er mot bompenger ved høstens kommunevalg.

Bomlister vinner terreng

Folkeaksjonen mot bompenger stiller til valg i 11 kommuner, mens det stiller andre lister som er mot bompenger i noen flere kommuner.

Samlet får bompengelistene 4,6 prosent, en fremgang på 1,1 prosentpoeng fra mai.

– Dette er en kjempegod måling som viser at vi engasjerer folk rundt i landet og spesielt i de store byene, sier Frode Myrhol, som i fire år har representert partiet i bystyret i Stavanger.

– Dere treffer ikke formen litt tidlig?

– Jeg håper virkelig ikke det. Jeg håper vi kan bygge videre på dette. Det har vært jevn stigning i Bergen, mens Oslo kom ganske sterkt. Her i Stavanger er det lenge siden det har vært måling, men mye tyder på at vi kan gå ganske sterkt frem her også. Jeg håper ikke vi «peaker» for tidlig, sier Myrhol.