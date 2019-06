Blogger og TV-profil Marna Haugen Burøe (38) har fått kreft igjen.

Det skriver hun i et blogginnlegg onsdag kveld.

– Det er kjempevanskelig å skrive dette. Da blir det liksom sant. Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvendig, skriver Haugen Burøe i innlegget.

– Jeg har kreft. I livmoren.

Den populære bloggeren skriver videre at hun har hatt en anelse om at noe har vært galt, men at hun aldri hadde sett for seg å få kreftsykdommen bekreftet. Hun beskriver det selv som en «syk følelse.»

– Så nå gjenstår det å finne ut om jeg har gått med det for lenge eller ikke, for jeg skulle ha vært på kontroll etter konisering nr 2 for nesten to år siden men det ble gjort først nå, og da ble jeg konisert for tredje gang og de fant svulst. Det gjør det vanskelig å la være å tenke at det kanskje har gått litt lang tid, skriver hun videre.

TV 2 får opplyst at Marna Haugen Burøe ikke ønsker å kommentere sykdommen utover det hun skriver på bloggen onsdag kveld.

– Alt Marna Haugen har å si om denne saken er det hun til nå har valgt å dele på sin egen blogg. Vi ønsker familien alt godt i denne vanskelige situasjonen og ber om forståelse for det, sier Geir Håkonsund, medierådgiver i Egmont People, som representerer bloggeren.

Har hatt kreft tidligere

Haugen Burøe har tidligere vært åpen om at hun oppdaget en kreftsvulst i 2012.

Hun trodde hun ventet sitt andre barn, men under en ultralyd-undersøkelse fikk hun vite at det var en kreftsvulst. Da gikk hun gjennom en cellegiftkur.

I TV 2-dokuserien Bloggerne fortalte hun åpenhjertig om sjokkbeskjeden.

I 2016 ble hun operert for celleforandringer i livmorhalsen, og hun delte med sine blogglesere at den første operasjonen var mislykket.

Haugen Burøe har blogget under navnet «Komikerfrue» siden 2011, og hun har flere ganger blitt kåret til folkets favoritt under Vixen Influencer Awards.

Hun og familien var med i syv sesonger av Bloggerne. Hun har også vært med i reality-program som Farmen kjendis og Skal vi danse, der hun tok en sjetteplass.

38-åringen har to barn sammen med ektemannen Ørjan Burøe (44).