Da Porsche lanserte sin første SUV i 2002, var det ikke utelukkende begeistring å se blant publikum. På mange måter gikk Porsche her fra å være en nisjeprodusent, til å satse mer på volum.

I dag står nemlig både Cayenne og lillebror Macan for en betydelig del av salget hos den tyske sportsbilprodusenten. Og ikke minst skuffer de veldig mye penger inn i Porsche-kassen.

Tross SUV, og etter hvert elbil-satsning, skal det likevel ikke stå på et av de viktigste kriteriene for en Porsche-modell: Kjøreglede. Det får du nemlig servert i rikt monn, selv om et par av modellene tilhører SUV-kategorien.

Cayenne Coupé

I fjor kom Cayenne i tredje generasjon, bygget på VW-konsernet sin MLB-plattform. Dette blir utvilsomt en viktig modell, spesielt for det norske markedet.

Ikke lenge etter lanseringen svirret ryktene om en egen coupé-versjon av bilen. Nå har Porsche bekreftet at den kommer. Dermed følger de samme spor som både Audi, BMW og Mercedes, som også tilbyr SUV-ene sine i «coupé»-format.

I praksis innebærer det en fallende taklinje, mindre plass i baksetet og et par nye designelementer rundt om.

Cayenne Coupé får en ny, adaptiv hekkspoiler, som er en del av Porsche Active Aerodynamics (PAA). Spoileren hever seg 135 mm i hastigheter over 90 km/t for å øke marktrykket.

Les også: Porsche sikter høyt med helt ny Cayenne.

Mindre plass

– Coupéen har alle de tekniske høydepunktene fra nye Cayenne, men har et enda mer dynamisk design og nye tekniske detaljer, sier styreformann i Porsche, Oliver Blume.

Interiøret kjenner vi igjen fra nyeste generasjon Cayenne.

Selv om taklinjen ikke skrår like mye som hos BMW X6, går det likevel utover plassen, aller mest i bagasjerommet. Her reduseres volumet fra 770 til 625 liter. Utover dette reduseres takhøyden til baksetepassasjerene med 30 mm.

Dette har strengt talt lite å si for kommende Cayenne Coupé-kunder. Her handler det i større grad om følelser foran fornuft. Så kan man jo diskutere om designet på coupé-utgaven ble til det bedre…

Millionbilen nordmenn står i kø for

V8 og 550 hk

Til å begynne med lanseres nye Cayenne Coupé med to motoralternativer. Innstegsmodellen får en 3-liters sekser med 340 hk og 450 Nm. Det er nok til at 0-100 km/t er unnagjort på respektable seks sekunder, med Sport Chrono-pakken – som er standard.

Hvis seks sylindere blir for puslete, velger du Cayenne Turbo Coupé. Da får du to sylindere til, som serverer heftige 550 hk og 770 Nm! Med 0-100 km/t i mål på 3,9 sekunder, og en toppfart på 286 km/t – blir dette helt klart en skummel konkurrent til både Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé og BMW X6 i M-utgave.

Nykommeren leveres forresten med to ulike tak. Panorama glasstak er standard, som sikrer godt utsyn for alle om bord.

Er du av typen som heller foretrekker karbon, er det uproblematisk. Nye Cayenne Coupé kan nemlig også leveres med karbontak. Det gjør faktisk takhøyden ennå litt lavere, i tillegg til at du sparer noe vekt. Hvor mye har ikke Porsche oppgitt.

Redesignede bakdører og skjermer gjør Cayenne Coupé 18 mm bredere over skulderpartiet, sammenlignet med den vanlige SUV-utgaven.

Dette gjør brukt drømme-SUV med lommeboken

Fra 1,4 millioner

Akkurat som hos de tyske konkurrentene, vil coupé-utgaven legge seg noe høyere i pris sammenlignet med vanlige Cayenne.

Den rimeligste utgaven med V6 og 340 hk starter på 1.395.900 kroner. Skal du ha topputgaven må du bla opp minst 2.257.900 kroner. Det er cirka 70.000 kroner mer enn startprisen på Cayenne Turbo.

Så får vi se om det også dukker opp en hybrid-utgave av coupéen etter hvert. Da vil i så fall prisen falle takket være gunstige avgifter.

Nye Cayenne Coupé er allerede bestillingsklar, og de første bilene kommer til Norge i slutten av mai.

Se flere bilder av Cayenne Coupé her:

^

Video: Bli med og se nærmere på helt nye Porsche 911!