Det opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt overfor TV 2.

– Føreren har heldigvis kommet fra det uten skader, men brua har en del skader. Dette skaper mye trafikkaos, sier Stokkli.

Lastebilen har kjørt i taket i Sandviksveien under E18 på en av avkjørsel på Blommenholm i vestgående retning.

Uhellet har inntruffet midt under ettermiddagsrushet ut av byen, og politiet har patruljer på stedet for å dirigere trafikken.

– Det finnes ingen alternative ruter, så vår anbefaling er å følge anvisningene og være tålmodig i køen, sier Stokkli.

45 GRADER: Politiet har sikret området rundt lastebilen i tilfelle den skulle velte. Foto: Politiet

Som man kan se på bildet sitter lastebilen godt fast under brua, og står med alle dekkene på høyre side oppe i lufta. Lastebilen står i fare for å velte. Tungberger er på vei til stedet for å bistå.



Føreren er utenlandsk, og snakker verken norsk eller engelsk. Politiet vil dermed ikke få en forklaring fra ham før de har fått tak i en tolk.

Saken oppdateres.