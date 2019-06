Kryptisk Lukaku: – Jeg har tatt min avgjørelse

Romelu Lukaku viste målteft da han scoret to ganger i Belgias 3-0-seier mot Skottland.

Se Lukakus fulltreffere for Belgia i videovinduet øverst!

Manchester United-stjernen har den siste tiden blitt koblet til Serie A-giganten Inter Milan, som nylig ansatte Antonio Conte som ny manager.

Etter sine to mål for Belgia mot Skottland nektet Lukaku å svare på om han blir værende i Manchester United.

– Jeg vil snakke med klubben min og min agent Federico Pastorello og ta den beste avgjørelsen. Nå skal jeg nyte ferien sammen med min familie. Men jeg vet hva jeg vil, men jeg vil ikke si det. Om jeg forventer en travel sommer? Ja, sa en kryptisk Lukaku til pressen etter Belgias oppgjør mot Skottland, før han slo fast:

– Jeg har allerede tatt min avgjørelse angående fremtiden, men jeg kan ikke avsløre noe fordi jeg har en kontrakt med Manchester United, og fordi jeg respekterer klubben, ifølge Sportmediaset.

Den tidligere Chelsea-spissen scoret 15 mål i alle turneringer for Manchester United forrige sesong. Han innrømmer at sesongen ikke gitt som forventet.

– Jeg har hatt en vanskelig sesong på klubbnivå. Jeg mistet plassen min på laget og fikk ikke spille så mye som jeg ønsket. Men dette er bare en fase i min karriere som vil hjelpe meg til å ta nye steg fremover, konkluderte han.

Han ytret samtidig et klart ønske om å prøve seg i Serie A, noe som ikke akkurat stopper spekulasjonene om at belgieren kan være på vei til Inter.

– Jeg er en stor fan av Serie A. De som kjenner meg vet at jeg har hatt lyst til å spille i Premier League og Serie A. Cristiano Ronaldo kom til Italia i fjor, Sarri tar over Juventus og Ancelotti er i Napoli. Serie A kommer til å bli utrolig spennende neste sesong, mente han, ifølge United.no.

Solskjær får ikke hjelp til United-handler

Samtidig som Lukaku står i fare for å forsvinne fra Old Trafford, er det nå klart at Manchester United dropper å utnevne en sportsdirektør som skal ha hovedansvaret for kjøp og salg av spillere, melder avisen Daily Mail.

Dermed ser det ut til at klubbdirektør Ed Woodward skal fortsette å styre også den delen av klubben. Han har fått mye kritikk over lang tid for ikke å inneha nok kompetanse på området.