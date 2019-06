Norsk villaks blir syke og dør på mystisk vis

Dette innebærer at det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, men er særlig viktig å overholde nå som fisk uten at man kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.

Dersom noen observerer eller fanger fisk som ser syk ut, er det viktig å melde fra til Mattilsynet. Informasjon om hvordan du varsler Mattilsynet finner du i denne lenken.