Det bekrefter Team Ineos på sin Twitter-konto.

– Han er på vei til et lokalt sykehus og vil ikke starte dagens 4. etappe, skriver laget.

Rytterne skal gjennom en 26,1 km lang tempoetappe onsdag. Det var på løyperekognosering tidligere i dag det gikk galt.

Ifølge både Telegraaf og Nieuwsblad ble Froome tatt av et vindkast og havnet i en vegg. Ifølge avisene kan det være snakk om et brist i bekkenet for stjernesyklisten.

Da spøker det i så fall Tour de France-deltakelsen til Froome.