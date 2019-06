– Jeg møtte han første gang på fylkeshuset, der jeg vasket. Han sa at han aldri hadde sett noen vaske så pent på kontoret hans før, forteller mannen som er en av tre fornærmede i straffesaken mot tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen.

Politiet mener at den tidligere samfunnstoppen ved tre anledninger utnyttet at mannen ikke hadde varig oppholdstillatelse til å få seksuell omgang med ham. Ifølge tiltalen skjedde dette i en parkert bil og på et hotellrom sommeren 2014.

Den fornærmede mannen sier at han spurte om han hadde permanent oppholdstillatelse i Norge, noe han ikke hadde, forklarer han.

– Han stilte seg opp foran meg og dro opp genseren min. Han sa jeg hadde fin mage og at det var fin farge på den, sier han i vitneboksen.

Mannen sier at han ble sjokkert over handlingen.



Skjedde i bilen

Deretter skal Ludvigsen ha forlatt kontoret, for så å komme tilbake med en kopp kaffe og en lapp med navn og telefonnummer.

Han forteller at de opprettet kontakt. 72-åringen skal ha invitert ham med på indisk restaurant i Tromsø og han traff Ludvigsen i bilen hans to ganger. De dro på biltur, forteller han.

Da skal Ludvigsen ha holdt venstre hånd på rattet, mens han tok på fornærmede med den høyre hånda.

– Plutselig stoppet han bilen og spurte om jeg kunne utføre seksuelle handlinger på ham. Jeg ville egentlig ikke gjøre det, men han ba meg om å gjøre det. Han sa at jeg var pen og sånn, forteller mannen.

Trodde han skulle få hjelp

Fornærmede sier at Ludvigsen sa at han kunne hjelpe han med oppholdstillatelse fordi han kjente «viktige folk i Norge».

Videre skal 72-åringen ha gitt uttrykk for at han kunne bidra med å skaffe mannen et sted og bo. Han hevdet også at han kunne være behjelpelig med å skaffe ham en jobb i oljebransjen.

– Hvorfor gjorde du seksuelle handlinger med Svein Ludvigsen, spør aktor Tor Børge Nordmo.



– Han ville hjelpe meg med oppholdstillatelse. Han skulle ordne bolig og arbeidsplass. Det sa han til meg hele tiden.



Svein Ludvigsen står tiltalt for å ha misbrukt makten sin til å utnytte tre asylsøkere seksuelt. Han nekter straffskyld etter tiltalen.