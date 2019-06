Storhamar-trener Arne Senstad bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at Løke ikke fortsetter i klubben.

– Jeg hadde håpet at vi skulle få det til, men samtidig må man bare akseptere at hun velger annerledes, sier Senstad.

Avisen og NRK erfarer at Vipers er neste stoppested. En avklaring med Larvik skal gjenstå før avtalen er i orden.

– Vi kan ikke kommentere noe før ting eventuelt er helt i orden, sier Vipers' daglige leder, Terje Marcussen, til NRK.

TV 2s kilder sier også at Larvik er vraket av Løke. Larvik har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Larvik ble degradert

Løkes landslagsplass hadde vært meget usikker om hun hadde valgt Larvik, som ble degradert fra Eliteserien etter sesongen som var.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har vært klar på at Løke må spille på minst norske eliteserienivå for å kunne holde på sitt nivå og være en reell kandidat for Norge.

Norge spiller VM i desember og høyst trolig OL neste sommer.

Med Kari Brattset og Vilde Ingstad som utfordrere på 7-metersplassen, har Løke hard konkurranse på landslaget.

Vipers kom til Champions League-sluttspillet i år og ble nummer tre.

