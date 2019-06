Onsdag har flere lagt merke til usedvanlige skyer over hovedstaden. De heter altocumulus undulatus asperatus, skriver Meteorologene på Twitter. Det betyr «opprørt hav».

Dessverre kan denne typen skyer være et dårlig tegn.

– Det er ofte i forbindelse med vannfronter at du får denne skyformasjonen, sier vaktahvende meteorolog Roar Hansen i Storm til TV 2.

I Oslo er det med andre ord regn i vente – for de som ikke har fått det allerede.

Lavtrykk

Heller ikke på torsdag ser det ut til å bli spesielt godt sommervær på Østlandet. Hansen forteller at det nå ligger et lavtrykk over Tyskland som kommer til å reise nordover og lage ruskevær også her til lands.

– Det vil gå inn i Nordsjøen til natten og i morgen tidlig. Da vil det sende en front oppover mot Sør-Norge, så det blir regn og stiv kuling langs kysten, sier han og legger til:

– Nå i junimåned kan man kalle stiv kuling for litt ruskevær, i tillegg til at det kommer en del regn.

La du merke til disse skyene over #Oslo i dag? 👀 De kalles altocumulus undulatus asperatus, og dannes i urolig luft i 2000-5500 meters høyde. De betyr "opprørt hav", og det er vel akkurat sånn de ser ut også? 🌊 Denne formasjonen oppstår gjerne i forkant av urolig vær. pic.twitter.com/eV2d04shPE — Meteorologene (@Meteorologene) 12. juni 2019

Stigende temperaturer

I løpet av torsdag formiddag vil fronten bevege seg videre mot nord over Øst- og Vestlandet før den kommer til Trøndelag ut på dagen. Der vil man dog slippe unna det verste regnet.

Dermed vil vinden stilne av langs kysten på Sørlandet utover torsdagen, mens på Vestlandet vil vinden stige utover dagen. I tillegg vil det komme enkelte regnbyger og skiftende skydekke.

– Solen titter nok frem i morgen på Vestlandet. Det er også en liten fare for torden lokalt på Vestlandet i morgen, men det er ikke sikkert, sier Hansen.

Temperaturen vil også stige i Vest i løpet av torsdagen. Meteorologen forteller at det vil krype seg opp mot 18-19 grader på de varmeste plassene.

Også på Østlandet vil temperaturen stige noe på torsdag, men der vil det bare krype seg over 15 grader.

Temperaturvinner

Temperaturvinneren vil man derimot få i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

– Der blir det ikke så mye nedbør, men det kommer mye varmluft innover området så det kan bikke 20 grader der, sier Hansen.

Fra Tromsø i nord til Bodø i sør vil det bli bedre vær torsdag.

– Det er på en måte de som blir værvinnerne, men de får under 15 grader så det blir ingen skikkelig sommervarme der, sier meteorologen.

Inn i Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, men også der kan man vente seg en god del sol i løpet av morgendagen.

– Men de bikker bare ti grader midt på dagen, påpeker han.

Ingen sommer ennå

Det ordentlig gode sommerværet kan man dessverre fortsatt se langt etter.

– Det blir skiftende her i sør. Akkurat nå ligger vi an til at lørdagen kan bli dagen man får føle litt sommer. Fra fredag kveld og frem til lørdag kveld kan man få over 20 grader i Sør-Norge, altså både på Vest- og Østlandet, sier han.

Det samme gjelder Romsdal og Trøndelag.

– Men så kommer det nye værsystemer inn fra sør på søndag, så det blir en del skiftende vær. Men innimellom blir det noen timer med litt sommer, sier Hansen.