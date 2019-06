Artist Daniel Owen (19), som vant Norske Talenter i 2011, har fått seg kjæreste.

På Instagram har han delt flere bilder av seg selv og kjæresten Andrea Woie (18), i anledning hennes bursdag.

«Du er det beste som noensinne har hendt meg», skriver han på Instagram.

Han bekrefter forholdet til TV 2.

– Jeg er veldig forelsket i henne og hun gir meg en støtte og kjærlighet jeg aldri har følt på før, sier Daniel Owen til TV 2.

Møttes i Nord-Norge

Artisten, som var å se i TV 2-programmet Århundrets stemme i fjor, møtte kjæresten i februar.

Han var i Øksnes i Nordland for å opptre på mat- og kulturfestivalen Skreifestivalen, og der møtte han Woie på en fest.

– Da vi kom til festlokalet, tok det ikke lang tid før jeg fikk øye på Andrea. Jeg er ikke typen som drar på fest og tar helt av, og i hvert fall ikke typen til å gå bort til en jente for å prøve å bli kjent med henne på en fest. Men det var bare noe veldig spesielt med denne jenta, som fikk meg til å gå for det, sier han.

Daniel Owen forteller at han falt for henne med en gang.

– Personligheten hennes var bare noe utenom det vanlige. Hun er så altfor god, sier han.

Paret må belage seg på et avstandsforhold, ettersom han er bosatt i Oslo, hvor han har vokst opp, mens hun bor i Øksnes.

– Avstandsforhold er selvfølgelig kjipt, men det er noe godt ved det å savne denne ene viktige personen. Også blir det ekstra godt når man får sett hverandre. Vi har mye planer fremover og så mye å se fram til, sier han.

Takker kjæresten

Etter at Daniel vant Norske Talenter som 11-åring med sin dans, valgte han å satse videre på sang. Han ga ut sine første låter i 2015, og siden den tid har han jevnlig gitt ut musikk.

For ett år siden uttalte han til TV 2 at han var klar for å satse fullt på en artistkarriere da han ble ferdig med videregående skole.

Nå er han aktuell med låten «Back to Where We Started».

19-åringen takker kjæresten for at hun støtter hans karrierevalg.

– Ikke bare motiverer hun meg til å bli en bedre versjon av meg selv for hver dag som er, men hun inspirerer meg så mye innenfor det jeg elsker å holde på med, som er musikk og dans, sier han.