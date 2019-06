3. mai ble sjiraffene Lily (10) og Jioni (1) truffet av et uvanlig lynnedslag i USA.

Det skriver Lion Country Safari på Facebook. Parken ligger i Loxahatchee, 20 mil vest for West Palm Beach i Florida.

– Lily og Jioni var på beite i deres habitat da et alvorlig tordenvær utviklet seg raskt for seks uker siden, skriver parken på sin Facebook-side tirsdag.

Ifølge dem viser en obduksjonsrapport at dyrene døde øyeblikkelig av slaget. De påpeker også at giraffene hadde tilgang til en rekke tilfluktssteder.

– Dyrepasserne og hele teamet ble knust av dette plutselige og tragiske tapet. Av respekt for dem, og obduksjonsrapporten, har vi ventet med å dele denne informasjonen. Vi fortsetter å sørge over to utrolig vakre og karismatiske giraffer. De vil begge bli savnet mye, skriver de avslutningsvis.

Talsperson for parken, Haley Passeser, forteller til NBC News at Lily var over fire meter høy, mens Jioni var litt over tre meter høy.

Ingen av de ansatte var vitne til lynnedslaget. Det er derfor uklart om de døde av et felles slag eller to separate.

Ifølge Passerer ble de to funnet i nærheten av hverandre.