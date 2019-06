Frykter at betting-avtale vil påvirke VM-søknad

– Dette blir omtalt som en samarbeidsavtale, og jeg kjenner ikke forslaget i detalj. På generelt grunnlag er det verdt å minne om at Stortinget har vedtatt et forbud mot markedsføring av utenlandske spilltilbud. Jeg forutsetter selvfølgelig at Sjakkforbundet forholder seg til dette, sier Skei Grande til TV 2.

Hun stiller også spørsmål ved sjakkforbundets vurdering av agendaen til Kindred Group.

– Det primære målet for regjeringens spillpolitikk er å begrense omfanget av problemspilling i størst mulig grad. Et stort flertall på Stortinget mener at enerettsmodellen er best egnet til å sikre dette. Samtidig registrerer vi at utenlandske spillselskaper jobber aktivt for å komme inn på det norske markedet, og Kindreds ønske om å inngå en samarbeidsavtale med Norges Sjakkforbund må sees i et slikt perspektiv. At Norges Sjakkforbund med denne avtalen skal argumentere for at det skal innføres en lisensmodell, til erstatning for dagens enerettsmodell, er selvfølgelig et helt legitimt standpunkt. Men jeg stiller meg undrende til at styret i sjakkforbundet tilsynelatende er villig til å ta seg betalt for å argumentere for synet til Kindred, avslutter hun.