Alt om sommerens fotballfest på TV 2

Gjennom hele sommeren kan du se en rekke fotballkamper på TV 2s kanaler og TV 2 Sumo. Under får du oversikten over kampene som er klare. Listen med treningskampene frem mot Premier League-starten i august er ikke komplett. Her vil det etterhvert komme til minimum 20 kamper som skal sendes. Kvalifisering til UEFA Europa League vil også bli klar på et seinere tidspunkt.



Se samtlige kamper direkte på TV 2 Sumo!



Fotball-VM:



12. juni kl. 18.00: Tyskland - Spania (TV 2 Sport 1)



13. juni kl. 18.00: Australia - Brasil (TV 2 Sport 1)

13. juni kl. 21.00: Sør-Afrika - Kina (TV 2 Sport 1)



14. juni kl. 15.00: Japan - Skottland (TV 2 Sport 1)

14. juni kl. 18.00: Jamaica - Italia (TV 2 Sport 1)



15. juni kl. 21.00: Canada - New Zealand (TV 2 Sport 2)



16. juni kl. 15.00: Sverige - Thailand (TV 2 Sport 1)



17. juni kl. 21.00: Sør-Korea - Norge (TV 2)

17. juni kl. 21.00: Nigeria - Frankrike (TV 2 Sport 2)



19. juni kl. 21.00: Skottland - Argentina (TV 2 Sport 1)

19. juni kl. 21.00: Japan - England (TV 2 Sport 2)



20. juni kl. 18.00: Nederland - Canada (TV 2 Sport 2)

20. juni kl. 18.00: Kamerun - New Zealand (TV 2 Sport 1)



Afrikamesterskapet:



21. juni kl. 22.00: Egypt - Zimbabwe (TV 2 Sport 1)

Fotball-VM:



22. juni kl. 17.30: Åttedelsfinale (TV 2 Sport 2)



Afrikamesterskapet:



22. juni kl. 19.00: Nigeria - Burundi (TV 2 Sport 1)



23. juni kl. 19.00: Senegal - Tanzania (TV 2 Sport 1)



Fotball-VM:



23. juni kl. 21.00: Åttedelsfinale (TV 2 Sport 2)



Afrikamesterskapet:



23. juni kl. 22.00: Algerie - Kenya (TV 2 Sport 1)



Fotball-VM:



24. juni kl. 18.00: Åttedelsfinale (TV 2 Sport 2)

Afrikamesterskapet:



24. juni kl. 22.00: Mali - Mauritania (TV 2 Sport 1)



Fotball-VM:



25. juni kl. 21.00: Åttedelsfinale (TV 2 Sport 2)



Afrikamesterskapet:



25. juni kl. 22.00: Ghana - Benin (TV 2 Sport 1)



26. juni kl. 22.00: Egypt - DR Kongo (TV 2 Sport 1)



27. juni kl. 19.00: Senegal - Algerie (TV 2 Sport 1)



Fotball-VM:



27. juni kl. 21.00: Kvartfinale (TV 2 Sport 2 - TV 2 hvis Norge)



Afrikamesterskapet:



27. juni kl. 22.00: Kenya - Tanzania (TV 2 Sport 1)



28. juni kl. 19.00: Marokko - Elfenbenkysten (TV 2 Sport 1)



Fotball-VM:



29. juni kl. 15.00: Kvartfinale (TV 2 Sport 2 - TV 2 hvis Norge)



Afrikamesterskapet:



29. juni kl. 19.00: Kamerun - Ghana (TV 2 Sport 1)



30. juni kl. 21.00: Uganda - Egypt eller Zimbabwe - DR Kongo (TV 2 Sport 1)



1. juli kl. 18.00: Sør-Afrika - Marokko eller Namibia - Elfenbenkysten (TV 2 Sport 1)

1. juli kl. 21.00: Kenya - Senegal eller Tanzania - Algerie (TV 2 Sport 1)



2. juli kl. 18.00: Guinea-Bissau - Ghana eller Mauritania - Tunisia (TV 2 Sport 1)

2. juli kl. 21.00: Angola - Mali eller Mauritania - Tunisia (TV 2 Sport 1)



Gold Cup, semifinale:



3. juli kl. 04.36: Semifinale 1 (TV 2 Sport Premium)



Fotball-VM:



3. juli kl. 21.00: Semifinale (TV 2)



Gold Cup, semifinale:



4. juli kl. 03.36: Semifinale 2 (TV 2 Sport Premium)



Afrikamesterskapet:



5. juli kl. 18.00: 1D - 3BEF (TV 2 Sport 1)

5. juli kl. 21.00: 2A - 2C (TV 2 Sport 1)



6. juli kl. 18.00: 2B - 2F (TV 2 Sport 1)

6. juli kl. 21.00: 1A - 3CDE (TV 2 Sport 1)



7. juli kl. 18.00: 1B - 3ACD (TV 2 Sport 1)

7. juli kl. 21.00: 1C - 3ABF (TV 2 Sport 2)



Gold Cup, finale:



8. juli kl. 03.15: Finale (TV 2 Sport Premium)



Afrikamesterskapet:



8. juli kl. 18.00: 1E - 2D (TV 2 Sport 2)

8. juli kl. 21.00: 1F - 2E (TV 2 Sport 2)



10. juli kl. 18.00: 2A/2C - 1D/3BEF (TV 2 Sport 2)

10. juli kl. 21.00: 2B/2F - 1A/3CDE (TV 2 Sport 2)



11. juli kl. 18.00: 1E/2D - 1C/3ABF (TV 2 Sport 2)

11. juli kl. 21.00: 1B/3ACD - 1F/2E (TV 2 Sport 2)



Oppkjøringskamper, Premier League:



11. juli kl. 20.30: Liverpool - Tranmere (TV 2 Sport Premium)



13. juli kl. 13.00: Manchester United - Perth Glory (TV 2 Sport Premium)



14. juli kl. 16.00: Liverpool - Bradford (TV 2 Sport Premium)



Afrikamesterskapet:



14. juli kl. 18.00: Vinner KF1 - Vinner KF2 (TV 2 Sport 1)

14. juli kl. 21.00: Vinner KF3 - Vinner KF4 (TV 2 Sport 2)



Oppkjøringskamper, Premier League:



17. juli kl. 13.00: Manchester United - Leeds (TV 2 Sport Premium)



Premier League Asian Trophy:



17. juli kl. 12.00: Wolverhampton - Newcastle (TV 2 Sport Premium 2)

17. juli kl. 14.30: Manchester City - West Ham (TV 2 Sport Premium 2)



Afrikamesterskapet:



17. juli kl. 21.00: Taper SF1 - Taper SF2 (TV 2 Sport 2)



19. juli kl. 21.00: Vinner SF1 - Vinner SF2 (TV 2 Sport 2)



Oppkjøringskamper, Premier League:



20. juli kl. 02.00: Liverpool - Borussia Dortmund (TV 2 Sport Premium)



Premier League Asian Trophy:



20. juli kl. 12.00: Bronsefinale (Wolverhamton eller Newcastle mot Manchester City eller West Ham) (TV 2 Sport Premium)



International Champions Cup:



20. juli kl. 13.30: Manchester United - Inter (TV 2 Sport Premium 2)



Premier League Asian Trophy:



20. juli kl. 14.30: Finale (Wolverhamton eller Newcastle mot Manchester City eller West Ham) (TV 2 Sport Premium)



Oppkjøringskamper, Premier League:



22. juli kl. 00.00: Liverpool - Sevilla (TV 2 Sport Premium)



25. juli kl. 02.00: Liverpool - Sporting Lisboa (TV 2 Sport Premium)



International Champions Cup:



25. juli kl. 13.30: Tottenham - Manchester United (TV 2 Sport Premium)