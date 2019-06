Saken oppdateres!

Hjulmand tar over det danske landslaget senest sommeren 2020. Det avslører danske BT. Det danske fotballforbundet (DBU) har innkalt til pressekonferanse onsdag kl. 13.

Når Åge Hareides kontrakt utløper etter EM 2020, vil den ikke bli fornyet. Ifølge dansk TV 2 er det Hareide selv som har valgt å si stopp.

Kasper Hjulmand har vært uten klubb etter at han ga seg som trener i Superliga-klubben Nordsjælland i mars. I 2018 ble Hjulmand nevnt som en mulig ny Rosenborg-trener, men det ble aldri noe av. 47-åringen har tidligere trent Lyngbø og Mainz.

Lars Lagerbäck uttalte for kort tid siden at han trolig gir seg etter at hans nåværende Norge-kontrakt utløper. Den varer også ut EM 2020. TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener at Hareide bør være en het kandidat til å ta over etter svensken.

– Den jobben tror jeg han er veldig aktuell til. Jeg ser ikke så mange andre alternativer i Norge som er bedre enn Åge Hareide. Ståle Solbakken kunne selvfølgelig vært en mann, men mitt inntrykk er at han har det greit der han er og ikke er interessert i å ta landslagsjobben nå, sier Mathisen.

– Tar man vekk Solbakken fra regnestykket, synes jeg Hareide høres ut som et veldig klokt og godt valg. Han kjenner flere av de norske spillerne godt fra før. Han har stor erfaring fra internasjonal fotball og klubbfotball. Hans kandidatur vil være veldig sterkt. I mine øyne bør hans navn stå øverst på listen, sier sørlendingen.

Hareide har vært dansk landslagstrener siden han tok over for Morten Olsen i 2016. Nordmannen tok Danmark til åttedelsfinale i VM i 2018.

I den inneværende EM-kvaliken ligger Danmark på andreplass i sin gruppe. Det er fem poeng opp til Irland, men irene har én kamp mer spilt.

TV 2-eksperten skryter over det 65-åringen har fått til med det danske laget.

– Hareide har gjort det godt med Danmark. De gjorde et godt mesterskap i Danmark, selv om det var en del dansker som kanskje ikke var kjempefornøyd med måten de spilte fotball på. Resultatene var bra, og de var nær ved å gå enda lenger.



– Hvis han i tillegg tar Danmark til EM er det begrenset hvor mye mer man kan gjøre som dansk landslagssjef. Jeg tviler på at de vinner EM eller VM med det første. Jeg tror ikke vi får oppleve det i vår levetid, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren skryter også over hvordan nordmannen har håndtert de største stjernene.

– Han har hatt en stor stjerne hos de største danske spillerne, men også blant folket. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Han er en fyr det er lett å like og som er flink med mennesker, enten det er resepsjonisten på Ullevaal eller Christian Eriksen. Jobben han har gjort i Danmark har vært veldig bra, og det vil ikke være noe problem for Hareide å få seg en ny toppjobb.