Skam-skuespilleren Iman Meskini (22) har giftet seg med sin kjæreste Mourad Jarrari (27).

Paret bekrefter giftermålet til VG.

Det skjedde onsdag morgen, da Meskini og Jarrari ble viet i en enkel seremoni i Oslo Rådhus og i moskeen, skriver avisen.

Paret møtte hverandre for ett år siden, men de har ikke delt noe om forholdet i offentligheten.

Ifølge VG skal bryllupsfesten for familie og venner avholdes på et senere tidspunkt.

– I islam er det også anbefalt å gifte seg tidlig slik at man fort finner ut av om begge parter virkelig er seriøse i forholdet. For oss har intensjonen hele veien vært å gifte oss. Det må ikke være slik at man har alt av utdanning, hus, bil, jobb og hele livet sitt på plass før man velger å gå inn i et ekteskap, sier Meskini til VG.

TV 2 har vært i kontakt med Meskinis manager, og hun opplyser at ekteparet er i moskeen nå og er derfor ikke tilgjengelig for å gi en kommentar.

Skam-suksess

Meskini ble først kjent for det norske folk da hun spilte karakteren Sana i NRK-serien Skam.

Etter Skam-suksessen har hun vært å se i TV-programmet 71 grader nord kjendis, samt gitt ut boken «#minhistorieminmening». Hun studerer også ved Universitetet i Oslo.

Ifølge VG jobber ektemannen Jarrari som musikkprodusent. Han er en del av produsentduoen 2ndHaf.

Duoens management har delt et bryllupsbilde på Instagram: