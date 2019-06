For 32 år siden gikk BMW nye veier og lanserte sin første 3-serie som stasjonsvogn.

1,7 millioner biler senere er det klart for 6. generasjon av BMW 3-serie Touring – stasjonsvognen. Det er også helt klart den mest populære karosserivarianten av 3-serie hjemme i Norge.

Og for første gang i historien kommer den nå også som plug-in hybrid.

3-serien er en av modellene som virkelig har satt BMW på kartet gjennom de siste tiårene, ikke minst på grunn av modellbredden og populariteten til stasjonsvognen. Forrige generasjon BMW 3-serie Touring solgte over 500.000 eksemplarer alene. Nå er det klart for en ny generasjon, den sjette i rekken.

Man kan nok argumentere med at storhetstiden til stasjonsvogna er over. SUVer har tatt et stort jafs av det markedet. Men nå kan akkurat 3-serie Touring få en ny vår, ettersom den blir ladbar. Særlig i et marked som det vi har i Norge – hvor avgiftene er veldig gunstige på ladbare biler.

Mer design, mer plass, mindre vekt

Sideprofilen til stasjonsvognen preges av de korte overhengene, den stigende linjen som går fra fronten til bakenden og sidevinduene som smalner bak, sammen med den fallende taklinjen.

Eksteriørdesign-alternativene M Sport, Luxury Line og Sport Line, har alle hver sine individuelle karakterer.

Den sjette generasjonen BMW 3-serie Touring kommer med økte dimensjoner, som kommer både fører og passasjerer til gode. Modellen er 7,6 cm lenger og måler nå 470 cm. Bredden har økt med 1,6 cm, til 182 cm – og høyden med 0,8 cm, til 147 cm.

Akselavstanden er også utvidet med 4,1 cm, til 285 cm samtidig som sporvidden er økt med 4,3 cm foran og 2,1 cm bak.

Slik ser interiøret i nye BMW 3-serie ut. Her er det stilrent og høy premiumfaktør.

Større bagasjerom

Bagasjerommet volum har økt til 500 liter. Legges bakseteryggene ned, blir lastevolumet 1.510 liter.

Automatisk åpning av bagasjeromsluken er standard og finessen med den separate åpningen av bakruten er selvsagt på plass. Standard er også akustikk-glasset i frontruten for økt innvendig komfort. Om ønskelig kan også siderutene leveres med akustikkglass.

Nye BMW 3-serie Touring kan også bestilles med laserlys, som strekker seg opptil 530 meter med fjernlysene på.

Stasjonsvogn har alltid vært populært i Norge, blant annet på grunn av fleksibiliteten den byr på i bagasjerommet. Nå er volumet økt til 500 liter.

Tre motorer - ingen ladbare

I typisk BMW-manér er vektfordelingen mellom for- og bakaksel 50:50 på alle modeller. Utstrakt bruk av aluminium bidrar til at vekten er slanket sammenlignet med forrige generasjon til tross for de økte dimensjonene. Tyngdepunktet ligger også lavere enn tidligere. Et helt nyutviklet understell sørger for at støtdemperne gir en enda mer komfortabel og sportslig opplevelse på veien.

Ved lanseringen i september tilbys først tre motorvarianter – alle i kombinasjon med 8-trinn Steptronic automatgir og xDrive firehjulsdrift.

Ladbar med lang rekkevidde

Kort tid senere følger også BMW M340i xDrive Touring, som leveres med sekssylindret bensinmotor som yter 374 hk med et dreiemoment på 500 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t går da unna på 4,5 sekunder og toppfarten nås ved 250 km/t.

I 2020 markeres et nytt kapittel BMW-historie. Da lanseres BMW 330e Touring, som blir BMW sin aller første ladbare stasjonsvogn. Modellen kommer med en elektrisk motor som integreres i den 8-trinns automatgirkassen, og kobles til en firesylindret bensinmotor.

Samlet effekt fra de to motorene er til vanlig 252 hk, men gjennom den nye funksjonen XtraBoost økes totaleffekten med ytterligere 40 hk for opp til 10 sekunder, slik at samlet effekt blir 292 hk. Da går sprinten fra 0-100 km/t unna på 6,1 sekunder.

Den elektriske rekkevidden er beregnet til 63 km målt etter den gjeldende NEDCcorr-metoden, basert på WLTP-typegodkjenning.

BMW 3-serie Touring er kommer i ny drakt. Snart blir den også ladbar.

Teknikk og førerglede

Det heldigitale instrumentpanelet «Live Cockpit Professional» og det nye infotainmentsystemet har fått nye tilgjengelige funksjoner. Et eksempel er «Drive Recorder», hvor systemet bruker kameraene i bilens ulike førerassistansesystemer til videoopptak av bilens omgivelser fra forskjellige vinkler.

Videopptaket kan startes når som helst fra infotainmentsystemet i bilen og har en varighet på 40 sekunder per klipp. Hvis et uhell inntreffer, lagres de foregående 20 og de neste 20 sekundene automatisk i en videofil i bilen.

Helt nye BMW 3-serie Touring får sin verdenspremiere allerede denne måneden. Sammen med de helt nye BMW 1-serie, BMW M8 Coupe og Cabriolet, samt den oppgraderte versjonen av BMW X1, er BMW 3-serie Touring et av høydepunktene når BMW Group arrangerer sin egen bilmesse på BMW Welt i München 25. – 27. juni. Man skal heller ikke utelukke at flere nyheter dukker opp.

Men til Norge kommer den altså først i september.

