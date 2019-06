Her er moren tilbake der Louisa (24) ble brutalt drept

– Jeg har det ikke spesielt bra. Jeg kommer aldri til å se Louise igjen, og det er vanskelig å tenke på, sier Helle Vesterager Jespersen til TV 2 Danmark.

17. desember i fjor opplevde hun marerittet.

Hun satt og så en julekalender på TV sammen med familien, da hun fikk en melding fra noen hun kjente.

– Har du hørt noe fra Louisa? spurte vedkommende.

– Jeg tenkte ikke videre over det, og det gikk litt tid. Så ringte det på døra. Og da jeg så de to uniformerte politimennene som sto der ute og som spurte «Er du moren til Louisa Vesterager Jespersen» så knakk jeg jeg fullstendig sammen, sier hun.

Reise til Marokko

Siste gang Helle snakket med datteren sin var på datterens bursdag, 5. desember i fjor.

Hun ville gjerne at datteren, som studerte i Bø i Norge, skulle komme hjem. Istedet ville hun reise til Marokko for å gå i fjellet.

– Sånn var Louisa. Det siste jeg sa til henne var at jeg var glad i henne, og at hun måtte ha en god tur til Marokko, sier hun.

Torsdag publiserer TV 2 Danmark en dokumentar der de har vært med moren til Marokko.

Dette var første gang hun så stedet der datteren sammen med den norske venninnen Maren Ueland overnattet den natten de ble drept.

– Jeg må ned og se stedet der jentene ble drept. Jeg håper det på sikt kan hjelpe meg, slik at jeg kan komme litt videre. Bearbeide noen ting, sa hun før avreise.

I Marokko møtte hun de som hadde gitt de to unge kvinnene råd før de la ut på fjellturen.

– Sterkt

Sammen med noen lokale fjellvandrere tok moren og en dansk journalist seg opp til stedet er de to hadde slått leir.

– Det er savnet som kommer. Dette var jo det siste stedet hun var, sa hun like før de nådde stedet.

Da de endelig kom til det lille huset der datterens telt hadde stått like ved siden av, la hun ned en blomsterbukett.

– Vi vet ikke hvor mye smerte de gikk gjennom før de døde. Det er vel det verste. Det er en forferdelig måte å miste livet på, sier hun.

Drapsvideo

Det var etter at de to venninnene hadde lagt seg på kvelden 16. desember, at de ble angrepet.

Drapene ble filmet og raskt spredt på sosiale medier. Spredningen har blitt etterforsket av Kripos og dansk politi, og i mars tok politiet i Danmark ut siktelser mot 14 personer.

– Det er mange som har sendt oss hilsner, men i bunken med hilsner på nett var det også flere som hadde sendt oss videoen som viser drapet, sier Helle.

Hun har selv bare sett noen få sekunder av videoen.

– Jeg måtte bare se at det faktisk var Louisa. Nå er jeg opptatt av å huske de gode tingene fra livet hennes, sier hun.

Omtrent en uke etter drapene ble fire marokkanske menn pågrepet i baksetet på en buss i Marrakech. Mennene hadde i en video sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Siden har en rekke personer blitt pågrepet, og i dag er 24 personer tiltalt for drapene. Kun en av dem erkjenner å stå bak.

Rettssaken har flere ganger blitt utsatt, men skal etter planen starte igjen torsdag 13. juni.