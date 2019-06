På tirsdag ettermiddag ble den norske produsentduoen Stargate tildelt prisen for Årets internasjonale suksess.

Kronprins Haakon overrakte prisen på vegne av Spellemann og Music Norway.

De har hatt stor internasjonal suksess og jobbet med artister som Beyonce, Rihanna og Chris Brown for å nevne noen.

Nå er det derimot Asker- og Opplandggutten som står for tur, nemlig Pål Tøien (35).

Mest kjent under artistnavnet OnklP.

Baronen av pop

OnklP beskriver Stargate-gutta som baronene av pop. Han berømmer de for å ha blitt et symbol på at det går an å gjøre det stort i utlandet.

– Det var en stor drøm som gikk i oppfyllelse for meg. De vet hvordan de skal få det beste ut av en artist, sier OnklP til TV 2.

– De er jo baronene av pop, så jeg må jo bare gjøre som de sier.

Ifølge OnklP kan vi forvente at låtene slippes i løpet av sommeren og høsten.

– Låtene ligger og durer og de skal slippes snart. Det er popsanger, til den ene låten fantes det en melodi og tekst jeg jobbet videre på, sier han.

SAMARBEID: Stargate og OnklP.

Fra Oppland til Los Angeles

OnklP har gitt ut flere album og fått en rekke utmerkelser for i løpet av sin musikkarriere. I 2017 var han med i programmet Hver gang vi møtes.

Flest låter er fra tiden i duoen «Jaa9 og OnklP». Han var også hovedpersonen i gruppa «OnklP og de fjerne slekningene».

Sistnevnte ga ut låten »Styggen på ryggen», som ble en stor hit i 2014.

Nå er han aktuell med en to låter produsert sammen med Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen fra Stargate i studioet deres i Los Angeles, i delstaten California.

– Studioet er fantastisk, det beste av det beste.