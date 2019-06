– Savner fortsatt 125 000 fra SAS

Etter den syv dager lange pilotstreiken som var i våres, ble over 380.917 passasjerer verden over rammet. 24 av disse var gjengen fra tiende klasse på Sørreisa Sentralskole i Troms.

Klassen var i Detroit for å delta på en storstilt teknologikonkurranse i regi av Lego, men når reisefølget skulle hjem ble det problemer.

Satt fast

Skoleklassen ble streikefaste i Detroit, og ruten de hadde bestilt igjennom Berg Hansen Reisebyrå med SAS ble kansellert.

– Vi begynte da å jobbe med å få booket nye billetter hjem til Norge med hjelp fra reisebyrået vårt, forklarer Erlend Olsen, som var reiseleder på turen, og far til en i klassen.

Hjemreisen

Klassen fikk etter en stund billetter til alle fra SAS, slik at de kom seg hjem til Norge, men billettene fra Oslo og til Bardufoss måtte de ordne utenom.

– Vi fikk hjelp av reiseselskapet vi brukte til å komme oss helt hjem. Det var ikke et alternativ å gamble med at SAS skulle rekke å få tak i billetter fra Oslo til Bardufoss. Vi kunne jo ikke risikere å bli stående fast med en hel skoleklasse på Gardermoen, sier Olsen.

Ingen svar

Reisefølget har nå ventet i over en måned på at SAS skal behandle ferdig refusjonskravet som de sendte inn for over en måned siden, men svaret lar vente på seg.

– Jeg har ringt inn og sendt mail til SAS jevnlig for å høre når vi får svar, men da har jeg fått beskjed om at vi må smøre oss med tålmodighet. Først sa de at det ville ta noen uker, men så ble beskjeden plutselig at det kunne ta opp til 20 uker å få saken ferdigbehandlet, sier Olsen til TV 2.

Nå sitter reisefølget igjen med 125.000 i ubetalte reiseregninger.

– Jeg har allerede utsatt betalingen til reisebyrået som ordnet oss billetter etter at vår opprinnelige rute ble innstilt to ganger, men det går jo ikke i lengden. Det er mye penger for oss, så vi sitter maktesløse å venter på svar fra SAS, sier Olsen.

Alt på det rene

Avdelingsleder for forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, sier til TV 2 at gjengen fra Sørreisa har gjort alt rett.

IKKE ALENE: Høst opplyser TV 2 om at skoleklassen ikke er alene om å vente på saksbehandling fra SAS. Foto:Halvor Njerve i Forbrukerrådet

– Slik vi har fått presentert denne saken har skoleklassen rett på enten å få pengene tilbake for den opprinnelige billetten, om-booking så snart som mulig, eller utsette reisen til et annet tidspunkt, sier Høst.

– En planlagt streik i eget selskap er er i utgangspunktet ikke et klart unntak for å utbetale kompensasjon, forklarer Høst.

Forelder og reiseleder, Erlend Olsen sier at de har forståelse for at det kan tid for SAS å få behandlet alle slike krav etter en streik, men han synes det er merkelig at de største utleggene blir prioritert først.