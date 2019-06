USA satte ny VM-rekord med antall mål da de smadret Thailand hele 13-0 i går. Den forrige rekorden tilhørte Tyskland, som slo Argentina 11-0 i september 2007.

Thailands spillere gikk gråtende av banen etter det største tapet i VMs historie. Nå får USA kritikk for måten de feiret målene på.

– Jeg synes at de kunne vunnet med litt ydmykhet og klasse, men det klarte de ikke. Å feire mål så sent i kampen på den måten er helt unødvendig. Hva holder de på med, sier den tidligere kanadiske fotballspilleren Clare Rustad på TV-kanalen TSN.

Kaylyn Kyle, som har spilt over 100 landskamper for Canada, støtter sin kollega i uttalelsen om feiringene til USA.

– De er verdens beste lag, og det her gjør meg kvalm for å være ærlig, sier Kyle.

Tidligere landslagsspiller for USA og nåværende ESPN-kommentator, Taylor Twellman, kritiserte feiringene på sin egen Twitter-konto.

– Å feire mål (som #9) gir meg en dårlig smak i munnen som for mange av dere. Jeg er nysgjerrig på om noen unnskylder seg for dette etter kampen, skiver Twellman.

Fotballegenden Abby Wambach forsvarer derimot feiringen av rekordmålene.

– Til alle som har problemer med så mange mål: for noen av spillerne er dette deres første VM-mål, og de burde være glade. Tenk om det var du som spilte. Dette er drømmen deres, og så scorer de i et VM. Det er lov å feire. Hadde du bedt et herrelag om ikke å score eller feire, spør Wambach på sin Twitter-konto.

– Man respekterer spillet og alt arbeidet ved å gjøre sitt beste hele tiden. Dette er en melding til FIFA som burde gjøre mer, og gi flere ressurser til noen av landene. Dette er VM.

USAs landslagssjef Jill Ellis forsvarte laget sitt på pressekonferansen etter kampen.

– Å gi motstanderen en tøff kamp er å respektere dem. Dette er en turnering der målforskjell teller. Dette handler om å bygge momentum. Som trener er det ikke min jobb å be spillerne mine ta det med ro, sier hun.