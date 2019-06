– Fremstår som kynisk utnyttelse av kvinnene

Mannen hevder at han handlet i nødverge.

– Jeg mener det er vanskelig å utelukke at tiltalte befant seg i en nødvergesituasjonen, men sett hen til voldsbruken, så mener jeg at grensen for nødverge er klart overskredet og at han skal straffes for det, sa aktor Rådal i prosedyren sin.

Han viste også til styrkeforholdet mellom kvinnen og skuespilleren. Sistnevnte har trent kampsport i mange år.

– Hun var også betydelig mer skadet enn ham. Han hadde kun et kloremerke da politiet kom til stedet, sier Rådal.

– Ikke snakk om nødverge

Forsvarer Petter Bonde sier at hans klient har et annet syn på saken.

– Vi mener at nødvergeretten er overskredet i betydelig mindre grad enn det påtalemyndigheten gjør. Vi er enig i at den er overskredet, men i mye mindre grad, sier han.

Ekskjærestens bistandsadvokat, Kim Gerdts, mener det aldri var snakk om en nødvergesituasjon.

– Her dreier det seg om en kvinne, som er liten av vekst, som vifter med armene mot en kar som trener kampsport. Styrkeforholdet er så stort at det ikke var en nødvergesituasjonen. Et nabo som vitnet, sa at hun trodde det var en søt kjærestekrangel inntil hun så at min klient ble dratt etter håret langs gulvet, sier han.

Skuespilleren sto også tiltalt for vold mot en tidligere toppfotballtrener og for trafikklovbrudd. Dommen i saken er ventet før fellesferien.

Mens han venter på dom i denne saken, er skuespilleren under etterforskning, siktet for et alvorlig narkotikalovbrudd.