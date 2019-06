Oppskriften er beregnet til 2-3 personer.

Smørbrød

2 kokte kongekrabbeklør

300- 400 g torskefilet ev annen fisk

smør eller olje

salt, pepper

gressløk (kan sløyfes)

Dressing

4 ss crème fraîche/rømme

2-3 ss majones

1 ss ravigottesaus, sennep eller chilisaus

½ finhakket sjalottløk

saft av ½ sitron

salt og pepper

fersk dill eller gressløk

brød (gjerne surdeigsbrød)

smør

salat, sitron, dill, slangeagurk, rogn til pynt (kan sløyfes)

Syltet rødløk

1 rødløk

½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik

½ dl vann

1 dl sukker

Start med rødløken, dette kan godt gjøres i god tid / dagen før servering. Holdbar i kjøleskapet 8-10 dager. Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer og hell over den varme laken.

Dressing: Rør sammen crème fraîche og majones, tilsett finhakket mild løk og smak til med sitronsaft, ravigottesaus/sennep/chillisaus (kan sløyfes). Smak til.

Legg fiskefilet på dobbel aluminiumsfolieark, legg over noen klikker smør eller drypp over olje. Dryss over salt og friske urter. Pakk sammen. Legg på rist på varm grill eller i varm stekeovn ved 150 grader. Steketid/grilltid er avhengig av tykkelsen på fisken, ca. 10 20 min.

Kongekrabbeklør grilles/stekes med «skallet» på til den skifter farge (blir friskt røde)

Rist brødet i stekepanne med litt smør eller grill på grillristen.

Legg salat på de ristede brødskivene, legg over fisk, rensede kongekrabbeklør (se tips), dressing og rødløk.

Tips: Bruk en saks og klipp opp de stekte/grillede kongekrabbeklørne, trekk ut «filetene» og trekk ut benet som sitter i fileten.