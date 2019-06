Funn av bakterie i ettåring fra Askøy som døde

Analyser av prøver som er tatt av ettåringen under obduksjonen skal etter det TV 2 erfarer ha påvist funn av Campylobacter. Det er dermed gjort funn av samme bakterie som også er påvist hos andre pasienter fra Askøy som har vært innlagt på Haukeland universitetssykehus.

Fylkeslegen i Hordaland, Helga Arianson, bekrefter overfor BT at bakterien som er funnet hos mange pasienter etter utbruddet, også er påvist hos gutten.

Ettåringen fra Askøy som døde onsdag sist uke ble obdusert fredag forrige uke. Prøver av barnet er så sendt videre til analyse ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Ingen andre sykdomstegn

TV 2 har av hensyn til familien, etter samråd med advokat, valgt å ikke publisere denne informasjonen etter ønske fra familien som ønsket å få informasjon fra politiet, før dette ble offentlig kjent.

TV 2 erfarer at det ikke er funnet andre sykdomstegn enn en infeksjon som kan knyttes til funn av bakterien Campylobacter.

Etter at ettåringen døde onsdag forrige uke på Askøy, har det vært jobbet for å få svar på om dødsårsaken skyldes vannbakteriene som er funnet i drikkevannet på Askøy. En prioritert oppgave har vært å få avklart om barnet var smittet.

Smittevernlege på Askøy, Thomas Hetland, har tidligere sagt at man ikke kan utelukke at det smittefarlige vannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til ettåringen.

For campylobacteriose er inkubasjonstiden 1-10 døgn, vanligvis et par døgn. Bare noen få bakterier er nok til å forårsake sykdom.

TV 2 har ikke fått bekreftet at dødsårsaken skyldes bakterien som også er funnet i drikkevannet på Askøy. Det er gjort funn i et høydebasseng 168, et av de to omtalte vannmagasinene, Tallet 168 angir høydemeter på bassenget.

Jakt på dødsårsak

Forrige uke satte politiet rutinemessig i gang med etterforskning, etter at barnet døde på Haukeland universitetssykehus.

Obduksjonen av ettåringen skulle opprinnelig bli gjennomført over pinse, men politiet ba om en fremskyndet obduksjon på grunn av saken alvor. Barnet ble obdusert fredag sist uke på Gades institutt.

Om det er en sammenheng mellom vannforurensingen og dødsfallet vil politiet svare på når obduksjonen er gjennomført og prøver analysert.

Politiet har ikke siktet noen i saken og har blant annet jobbet med å kartlegge barnets bevegelser og mulige smittekilder.

Små barn og eldre mest utsatt

Mennesker som blir smittet av Campylobacter, kan få høy feber, diaré og magesmerter, kvalme, oppkast og hodepine. I spesielle tilfeller kan man få følgesykdommer.