Amatørene på Askøy

Jeg måtte ta av meg hodetelefonene, se meg rundt på kollegaene og spørre om det var sant det jeg så. Det var Askøy kommunes første pressekonferanse etter at koke-alarmen hadde gått, og det var en pinlig affære.

De prøver sikkert så godt de kan. For all del. Mange vil gjerne si at man ikke kan forvente bedre av lokalpolitikere og kommuneansatte i et plutselig møte med riksmedia. Men det bør man.

Kanskje virker det smålig å henge seg opp i det kommunikasjonsfaglige når de vannfaglige spørsmålene er mer prekære.

Det henger likevel sammen. Askøy kommune var – og er – midt i en krisesituasjon.

På fredag var folk syke, redde og i uvisse. Da klarte ikke kommunen tilfredsstille innbyggernes informasjonsbehov. Det var alvorlig.

For å ta fredagens pressekonferanse først. Den begynte med en beskjed om at ingen av de fire bak mikrofonene ville snakke om den døde ett-åringen. Greit nok, det er ikke tiden for spekulasjoner.

Et par ord kunne ordføreren likevel ha tatt seg tid til. For eksempel: «Først vil jeg bare uttrykke mine sterkeste kondolanser til familien som har mistet sønnen sin. Uansett årsak er det en tragisk hendelse, og alle på Askøy føler med dere i denne tunge tiden.»

Men nei, så bevisst var ikke ordføreren på sin egen rolle, der han satt bakoverlent og bare styrte ordet og overlot det til resten av panelet å svare på kritiske spørsmål.

Det ble også pressens ansvar å minne dem på hva de burde si. Jeg har sett gjennom alle pressekonferansene og TV 2s mange intervjuer gjennom helgen, og det er helt konsekvent: Det er journalistene som må stille spørsmålene som innbyggerne trenger svar på, og ofte klarer ikke kommunen gi gode svar.

Kan man dusje i vannet? Bade? Hva hvis man har åpne sår? Hva hvis man ikke er så syk at man må til legevakten, men likevel er dårlig, hva skal man gjøre da? Hva vil dere si til alle dem som er forbanna nå? Dette er ting som kommunen burde klare å kommunisere ut på egen hånd.

Lørdag tok ordfører Terje Mathiassen (Ap) seg en pause. Det ble litt mye. Først da varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) trådte til og overtok ansvaret for å svare media, var det noen som i det minste uttrykte en beklagelse på vegne av kommunen. Den burde kommet på dag én.

Det er kommunens ansvar å sikre innbyggerne trygt og rent vann. Når kommunen ikke klarer det, må de øverste lederne vise at de forstår alvoret og de må beklage overfor de berørte.