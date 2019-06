Det er ikke bare elbilene som setter salgsrekorder i Norge om dagen. Det gjør også bilene i den helt andre enden av skalaen. Altså de med stor bensinmotor, buldrende lyd og masse morofaktor.

Mercedes sine aller heftigste modeller, signert AMG, er et eksempel på det. I fjor ble det solgt rekordmange AMG-modeller her til lands, og det ser ikke ut til at toppen er nådd ennå.

Tilbake i 2015 lanserte Mercedes sin første AMG GT-modell. I dag har den gjeve GT-familien vokst, og har nå til sammen 16 ulike medlemmer. Den som kanskje gjør aller mest ut av seg er helt nye AMG GT R Roadster.

Kun 750 eksemplarer

Bilen bygger på GT R Coupé, som er en av de raskeste modellene Mercedes noen gang har produsert. Og hva gjør man da for å gjøre en allerede spektakulær bil enda litt hvassere? Jo, man kutter altså av taket.

Under panseret på nye GT R Roadster finner vi AMG sin V8 på fire liter. Den yter 585 hk og 700 Nm. Det er nok til at 0-100 km/t skuffes unna på 3,6 sekunder.

Toppfarten er minst like imponerende. Her stopper ikke speedometernålen før 317 km/t! Det burde være mer enn tilstrekkelig i en åpen bil. Er du uheldig og kjører på en fugl i denne farten, frister det å ta i bruk "bird strike" – som vi gjerne forbinder med fly. Så fort går det!

Selv for AMG er ikke nykommeren hverdagskost. Derfor er det allerede bestemt at bilen kun skal bygges i 750 eksemplarer. Det er altså relativt beskjedent for Mercedes, som leverte godt over 2,3 millioner (!) nybiler på verdensbasis i 2018.

Dersom denne blir for brutal, fremstår lillebror GT C Roadster noe snillere – både med tanke på motoreffekt og utseende.

Årets hårføner fra Mercedes.

Kommer til Norge

Dette er med andre ord en bil det kommer til å bli rift om. Det er heller ikke gitt at alle som har lyst på en, er så heldige og får muligheten til å kjøpe. Hvorvidt den eksklusive super-cabrioleten «får lov» til å entre norsk jord har lenge vært usikkert.

Nå får imidlertid Broom bekreftet at ett eksemplar blir å finne i Norge i løpet av året.

Tidligere var AMG-motorene på 6,3 liter. Nå er volumet redusert til fire, men effekten er høyere enn noen gang.

Hvem den heldige eieren er vet vi ikke, men at personen blir eneste medlem i Facebook-gruppen «AMG GT R Roadster Owners Norway» er det liten tvil om.

Pris på galskapen er heller ikke klar, men vi tipper et sted rundt 2,3 millioner kroner, ettersom en standard GT R (hvis det er lov å kalle den standard) koster fra 2,2 millioner.

Her tester vi AMG GT C Roadster på Vestlandet.

Utviklet på bane

Utover enorme krefter kan AMG GT R også skilte med kjøreegenskaper det lukter svidd av.

Bilen er blant annet testet og utviklet på selveste Nürburgring i Tyskland, en av verdens mest krevende racerbaner.

Her har coupé-utgaven satt tiden 7:10.92, som er raskere enn blant annet Ferrari 488 GTB og Lamborghini Huracan med 610 hk.

Ettersom nye GT R Roadster bygger på samme bil, er det mye som tyder kjøreegenskapene bør stå i stil til kreftene.

Om du får utnyttet dette på norske veier? Absolutt ikke, men akselerasjonen opp til fartsgrensen, lyden og følelsen av å kjøre en så unik bil – er tydeligvis verdt summen, som fort vil nærme seg 2,5 millioner med utstyr.

Ny regel: Nå kan du spare mye penger på drømmebilen

Mercedes-AMG GT R Roadster Motor: V8, 4-liter biturbo, bensin. 585 hestekrefter (6250 rpm), 700 Nm (2.100 – 5.500 rpm) Bore & stroke: 83.0 x 92.0 mm Kompresjon ratio: 9.5: 1 Girkasse: AMG Speedshift DCT 7G 0-100 km/t: 3,6 sekunder. Toppfart: 317 km/t. Forbruk: 12.5-12.4 l/100 km Pris: Ikke kjent.

Nå kjøper vi dyre verstingbiler som aldri før

Video: Her kjører vi nye GT R PRO på Formel 1-bane under verdenspremieren i Tyskland. Legg merke til Petter Solberg-tungen på den ene langsiden...