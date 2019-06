– Han har så langt sett veldig mye ned i pulten, og det er fordi han ikke vil se på Ludvigsen. Vi tror det vil bli lettere for ham om tiltalte setter seg bakerst.

Det sa mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan da retten var satt onsdag morgen.

Etter først å ha motsatt seg ønsket fra den 25 år gamle fornærmede gikk Ludvigsens forsvarere med på at 72-åringen skulle flytte seg.

Deretter gikk de i gang med sin utspørring av mannen. Advokat Per Zimmer er innledningsvis interessert i mannens flukt fra hjemlandet.

– Det var helt forferdelig, begynner 25-åringen, som onsdag har lettere for å prate enn da han tirsdag forklarte seg gråtkvalt om relasjonen til Ludvigsen.

Han har i detalj fortalt om et seks år langt seksuelt forhold til Ludvigsen. I deler av perioden var Ludvigsen fylkesmann – altså kongen og regjeringens representant – i Troms.

BEVIS: Her er den fornærmede 25-åringen og Svein Ludvigsen klokken 20.22 ved Byporten i Oslo den 27. november 2017. Påtalemyndigheten mener det viser de to før den siste natten de sov sammen. Uken senere ble Ludvigsen anmeldt. Foto: Politiet

Ludvigsen nekter straffskyld for alle anklagene om maktmisbruk. Det er uklart om han også vil nekte for å ha hatt seksuell omgang med mennene.

Den fornærmede 25-åringen forteller at han følte seg helt maktesløs, og at han ikke hadde noen å fortelle om tvangen og truslene han fikk fra Ludvigsen.

– Han sa at han kjente alle. Politiet og myndigheter. Han sa at kongen var bestevennen hans. Og han sa at han kunne ringe både UDI og IMDI, og at de kunne få meg kastet ut av Norge, sa han i retten tirsdag.

Når 25-åringen er ferdig med sin forklaring onsdag, er det de to øvrige fornærmede sin tur til å vitne i retten. Torsdag får retten etter planen høre Ludvigsens egen versjon.

Det er satt av elleve dager til behandlingen av rettssaken. Dersom Ludvigsen blir funnet skyldig, risikerer han inntil tolv års fengsel.