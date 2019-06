Knusende kritikk av Oslo fengsel: – Omfattende isolasjon

FENGSEL: Oslo fengsel i Oslo, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo fengsel får kritikk av Sivilombudsmannen for å bruke for mye isolasjon, og for å ha et underdimensjonert helsetilbud. – Vi tar dette svært alvorlig, sier fengselslederen.