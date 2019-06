Niels Olsen (65), som er den ene halvdelen av den danske duoen Olsen Brothers, har fått hjerneblødning.

Det melder det danske magasinet Billed-Bladet, ifølge avisen BT.

Duoens manager uttaler til magasinet at artisten har fått en liten hjerneblødning, men at han nå er hjemme igjen fra sykehuset.

Ifølge manageren har Olsen fått beskjed av legene om å ta det med ro frem til august, og derfor går han glipp av flere konserter i sommer.

Hans bror, Jørgen Olsen (69), kommer til å opptre alene i sommer.

BRØDRE: Niels (til venstre) og Jørgen fotografert under Eurovisions 50-årsjubileum i 2005. Foto: AP Photo/John McConnico/NTB scanpix

Har vært hjertesyk tidligere

Artisten ble innlagt på sykehus i forrige uke med smerter i magen, og etter hvert viste det seg at tilstanden hans var verre.

Ifølge manageren har hjerneblødningen ikke påvirket Olsens taleevner, men han trenger tid til å komme til hektene igjen.

Olsen gjennomgikk en stor hjerteoperasjon for tre år siden, og han har i ettertid fått en pacemaker, ifølge BT.

Eurovision-vinnere

Olsen Brothers begynte sin musikk-karriere som barn, da de dannet et band på 60-tallet. Siden har de solgt 11 millioner album og singler, opplyser de på sin egen Facebook-side.

I 2000 vant de Eurovision Song Contest med låten «Fly on the wings of love». Dette ble Danmarks andre Eurovision-seier.