Saken oppdateres!

Ankesaken i Frostating lagmannsrett skulle etter planen starte onsdag kl. 9, men TV 2 får opplyst at den voldtektstiltalte spilleren ikke møter. Dermed blir saken utsatt.

– I en slik alvorlig sak blir saken utsatt. Det er det vi skal ta opp når vi går inn i rettsmøtet, sier aktor Ingvild Thorn Nordheim til TV 2.

– Hvordan reagerer du på at tiltalte har unnlatt å møte?

– Det er fryktelig leit i en såpass alvorlig sak. Vi fikk utsatt saken sist gang fordi et vitne ikke møtte. Dette er fryktelig uheldig, sier aktor.

– Hvordan oppleves det for aktoratet og fornærmede?

Aktor Ingvild Thorn Nordheim i Frostating lagmannsrett. Foto: Kristian Hansen

– Det er en voldsom påkjenning for fornærmede. Det er et behov for avslutning på saken for alle parter. Det haler ut i tid nå, sier Nordheim.

Ankesaken var egentlig berammet i høst, men ble framskyndet grunnet helsemessige årsaker hos fornærmede.

– I dag blir det formelt tatt stilling til om saken utsettes og får en ny berammelse. Det er også begjært to bevisopptak av vitner som det blir tatt stilling til i dag.

– Hva slags konsekvenser kan det få at man ikke møter til sin egen sak?

– Det gjenstår å se. Jeg vil ikke kommentere det nå, sier aktor, som overfor TV 2 bekrefter at tiltalte befinner seg utenlands.

Fotballspilleren er tiltalt etter Straffelovens paragraf 292, jf. 291, for voldtekt av en person ute av stand til å motsette seg handlingen «på grunn av søvntilstand og/ eller beruselse».

I tingretten ble fotballspilleren i delt rett frikjent i straffesaken, der beviskravet er svært strengt.

I sivildelen av rettssaken, der beviskravene er svakere, ble han dømt til betale kvinnen erstatning på 150.000 kroner. Dommen falt 20. august 2018.

Det var påtalemyndighetene som valgte å anke saken.