Truer med å trekke støtten til regjeringen

– Venstre har ingenting å gi til Frp utover det som står i plattformen. Kravene fra landsstyret er usaklig og det vil overraske meg hvis Venstre gir noe i det hele tatt. Vi sliter med troverdigheten og å gi Frp en bompenge-seier vil være ekstremt krevende for partiet, sier Unge Venstre-lederen.

– Venstre har ikke behov for å gi de noe nytt. Frp har holdt regjeringen som gissel fordi de sliter, og det er mildt sagt en spesiell måte å opptre på, legger han til.

– Blir det vanskelig å støtte regjeringsprosjektet hvis Frp får en seier?

– Ja, det vil jeg si. Det kommer an på hva vi skal få i andre enden. For hver bomstasjon de river, så skal vi legge ned en oljeplattform. Ikke at det er realistisk. Man kan gjøre noen småjusteringer på bompenger, men de skal ikke få noe som helst nytt.

Etterlyser panikk

Han skulle ønske Venstre fikk mer oppmerksomhet rundt klima og la mer press i regjeringen for gjennomslag.

– Venstre-folk er for flinke til å sitte stille i båten. Jeg mener ikke at vi trenger nye forhandlingen, fordi regjeringsplattformen bygger på at vi skal nå klimamålene og Paris-avtalen.

– Er misnøyen klimaminister Ola Elvestuen sitt ansvar?

– Dette er regjeringen sitt ansvar og klimapolitikken bestemmes også i andre departementet. Det handler om hvordan man får flertall i regjeringen. Ola gjør mye bra i sitt departement og alt han kan, men vi har ikke kontroll over utdelingen av nye blokker på sokkelen eller avgiftslette for bilister.

– Er ledelsen klar over misnøyen fra Unge Venstre?

– Det er de klar over. Vi har snakket sammen på gruppemøter og sentralstyremøter. De er ikke overrasket over at vi stiller krav og det tar de på alvor. Det er ingen i Venstre som tar det lett på dårlige målinger og at utslippene går opp, men jeg skulle ønske panikken var større.

Skei Grande: – Bra at ungdomspartiet sier fra

Trine Skei Grande har fått oversendt sitatene fra Hansmark. Venstre-lederen sier hun er heldig som har en ungdomspartileder som sier fra.

– Både jeg, Unge Venstre og ungdom flest er heldig som har en ungdomspartileder som er snakker for ungdommen. Vi har stor takhøyde i partiet vårt, og det er bra at et ungdomsparti sier fra og ikke bare jatter med moderpartiet i viktige spørsmål, skriver Skei Grande i en epost til TV 2.

– Kan Venstre sitte i en regjering hvor utslippene ikke går ned?

– Vi må lykkes med å kutte klimautslipp. Ikke av hensyn til regjeringen og Venstre, men av omsyn til verden. Verden er i en klimakrise, og norske klimautslipp skal ned. Det er derfor vi er i regjering. Ikke for å være fornøyd med tingenes tilstand. Det er vårt ansvar, så det skal vi levere på.

– Tærer bompengebråket på regjeringslysten?

– Vi har gjennomslag for en kollektiv-, sykkel- og elbilpolitikk som har gjort luften bedre for folk og gjør det lettere for folk å reise grønt. At det blir debatt om at politikken er for god gjør meg ikke mindre lysten på å beholde den eller ha tillit til at den skal følges opp.