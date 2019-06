– Uforsonlig og streng, det er slik jeg er. Vi ler aldri hos oss. Alt er kalkulert, og ingen slipper unna. Jentene har dårlige liv. De gleder seg aldri sammen, verken på eller utenfor banen. Livet er vanskelig for dem, men ikke for meg, sa hun.

Spørsmålet var om hun hadde Frankrikes mannlige landslagssjef Didier Deschamps som trenerforbilde ettersom hun er opptatt av disiplin og satte ut spissen Valérie Gauvin i VMs åpningskamp på grunn av forsentkomming.

Diacre var ikke ferdig. Neste spørsmål var om hvordan hun har funnet seg til rette på sørkysten etter å ha spilt åpningskampen i Paris.

– For min del er det solseng ved bassenget, for spillerne skyggen. Selvsagt, fordi jeg er så streng. De er innelåst på rommene sine, mens jeg koser meg. Jeg nyter å være her. Jeg hviler mye, gjør lite og overlater arbeidet til min stab, sa hun mens kaptein Amandine Henry ved hennes side forgjeves prøvde å skjule et bredt flir.

Gjerne mot Ada alene

Spørsmålene om Ada Hegerberg uteble fra den norske pressekonferansen tirsdag, men ikke fra den franske. Diacre ble spurt om hun er glad for at Hegerberg ikke spiller for Norge.

– Frankrike skal spille mot Norge, ikke mot Ada Hegerberg. Om hun ville stille alene mot våre 11, hvorfor ikke? Jeg regner med at det blir 11 norske spillere på motsatt banehalvdel onsdag. Det er et lag som har kvalifisert seg uten henne, sa Diacre.

– Ada Hegerberg har truffet sitt valg, og hun har sine grunner. Onsdag spiller vi mot Norge.

Hun ble spurt om kampen mot Norge er en gruppefinale.

– Jeg synes ikke vi kan snakke om en finale, for den spilles 7. juli. Dette er kamp nummer to i gruppespillet. Vi kommer til å ta den like alvorlig som vi gjorde åpningskampen mot Sør-Korea. Om vi igjen leder 3-0 ved pause og kan nøye oss med full innsats i en omgang så vil det passe meg veldig bra.

Dårlig minne

Diacre ble minnet om Frankrikes aller første kamp i et VM-sluttspill for kvinner, da hun i 2003 var kaptein for laget som tapte 0-2 for Norge i Philadelphia.

– Det sluttspillet skulle vært i Kina, men det ble flyttet til USA (på grunn av SARS-epidemien). Sluttspillet hadde en spesiell smak, men ikke på en god måte. De hadde bare noen måneder til forberedelser, og vi følte oss oversett. Jeg har dårlige minner fra det, og jeg håper på bedre minner fra onsdagen, sa hun.

Frankrike har aldri slått Norge i et VM- eller EM-sluttspill. Etter fire møter har Norge to seirer og to uavgjorte.

