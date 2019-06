Legene ble overrasket da de så hvorfor jenta hadde så vondt i magen

Kvelden den 28. mai klaget en 14 år gammel kinesisk jente over ekstreme magesmerter og oppblåsthet. Hun klarte heller ikke å gå på do på fem dager, og slet med å få i seg mat.

Jentas foreldre ble bekymret og tok henne med til akuttmottaket i Zhejiang-provinsen.

Ifølge en rapport, som først ble omtalt av den kinesiske avisen Shaoxing News, ble det foretatt en CT-undersøkelse av jentas mage på sykehuset.

Resultatet ga legene en overraskelse de sent vil glemme. På bildene kunne de se over 100 små skygger av runde kuler.

100 KULER: Legene bestilte CT-skanninger av 14-åringen etter at hun klaget over ekstreme magesmerter og oppblåsthet. Bildene avslørte over 100 kuler i mageregionen. Foto: Shaoxing News

De perleformede kulene dekket store deler av tenåringens fordøyelseskanal - fra magen, gjennom tarmene og ned til hennes anus, ifølge rapporten.

Langvarig forbruk

Etter å ha undersøkt bildene, spurte legene hva jenta hadde spist nylig.

BUBBLE TEA: Den populære teen fra 80-tallet inneholder kokte tapioka-kuler, og skal ikke være vanskelige å fordøye hvis de er tilberedt rett. Foto: Colourbox

Hun sa selv at hun kun hadde drukket en Bubble tea fem dager tidligere, men ut ifra bildene konkluderte legene med at jenta hadde hatt et langvarig forbruk av den populære drikken.

Den asiatiske drikken Bubble tea har lenge vært svært populær i både inn- og utland.

Hele 1,5 millioner ganger har mennesker over hele verden tagget den te-baserte drikken fra 80-tallet på Instagram.

Det som karakteriserer teen er de gelè-aktige kulene nederst i koppen. De seige perlene er kokte tapioka-kuler, og et stort sugerør sørger for at kulene følger med mens du drikker.

14-åring fikk forskrevet avføringsmiddel, og klarte etter hvert å bli kvitt plagene.

Ikke et vanlig tilfelle

Lege Gunnar Hasle sier til TV 2 at det ikke skal være farlig å få i seg vanlige Bubble tea-kuler.

– Disse kulene er laget av sagogryn, også kalt tapioka. Sagogryn er ikke farlig når det kokes først, for da sveller det. Hvis det ikke er kokt på forhånd, kan man i prinsippet risikere at det sveller i magen, og det vil by på problemer, sier legen.

SNODIG: Lege Gunnar Halse tror ikke kulene jenta hadde sittende fast i fordøyelsessystemet var vanlige sagokuler. Foto: Aase Magnhild Sørbø

Hasle tror ikke jenta kan ha fått i seg en vanlig type Bubble tea, for den skal normalt brytes ned i kroppen.

– Sagogryn består av stivelse, og det brytes ned i magesekken og tynntarmen med hjelp av spytt fra munnen og bukspyttkjertelen. Det som gjenstår da er sukker, og ingenting med sagogryn er farlig for kroppen, sier Hasle.

Umulig å ta feil

Kulene i Bubble tea er glassperle-lignende gelèkuler. Hasle forklarer til TV 2 at disse ikke vil være synlig på en CT-undersøkelse eller røntgen.

– Det vi ser på røntgenbildene kan ikke være sagogryn. Stivelse inneholder bare karbon, hydrogen og oksygen og ingen tunge grunnstoffer som kan sees tydelig på røntgenbilder, sier Hasle.