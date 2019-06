Fotballryktene: – Agenten ber supertalentet styre unna Manchester City

Joao Felix er en av sommerens mest ettertraktede unggutter. Flere av verdens største klubber er allerede blitt koblet til det portugisiske supertalentet. Nå skal også Manchester City ha kastet seg inn i kampen. Det skriver Mirror. Men avisen hevder også at Joao Mendes, som er Benfica-spillerens agent, helst ser at sin klient drar til Atlético Madrid, da han mener at det vil være bedre for 19-åringens utvikling.

Ifølge avisen mener Mendes at det å spille regelmessig under Diego Simeones ledelse vil være et bedre karrieresteg, selv om en City-overgang vil gi bedre økonomiske betingelser.

Etter å ha ledet Barcelona til enorm suksess i 2012, bestemte Pep Guardiola seg for å ta et hvileår fra fotballen. Nå hevder Daily Star at spanjolen kommer til å ta seg et nytt friår fra fotballen dersom han skulle vinne Champions League med Manchester City kommende sesong.

Dersom David de Gea forsvinner fra Manchester United i sommer, må Ole Gunnar Solskjær trolig på keeperjakt. Da kan Jasper Cillessen bli klubbens nye sisteskanse. Spanske medier hevder at Barcelona vil la keeperen gå for nærmere 190 millioner kroner.

Samtidig melder Independent at Ajax-keeper Andre Onana også kan være en kandidat til keeperjobben i Manchester United.

United skal også være interessert i Barcelonas midtbaneelegant Ivan Rakitic. Det hevder Mirror.

Italienske medier melder at Arsenal har kommet til enighet med Yannick Carrasco om de personlige betingelsene, men at det ennå ikke er enighet mellom London-klubben og kinesiske Dalian Yifang.