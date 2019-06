Trafikken sto onsdag fast på hovedfartsårene, og i sentrum hersket det kaos i gatene etter at protestaksjonene var i gang i Hongkong. Demonstrantene har som varslet omringet lokalene til den lovgivende forsamlingen, der forslaget om den omstridte lovendringen skal behandles onsdag. Forsamlingen inne i bygningen domineres av Kina-vennlige medlemmer.

Frykter ulevering av aktivister

Lovendringen gjør det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til i Kina. Mange har ytret bekymring for at endringen i praksis vil bety å åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

Flere tusen demonstranter har blokkert Lung Wo Road, hovedfartsåre fra øst til vest, som passerer kontorene til Hongkongs leder Carrie Lam. Hundrevis av politimannskaper forsøkte å holde unna flere demonstranter med advarsler. Lam står ikke så høyt i kurs hos opposisjonen etter at hun i flere dager på rad har avfeid alle krav om å trekke lovendringen som muliggjør utlevering til Kina.

Politiet har svart med å bruke pepperspray mot demonstrantene, og har uttalt at de er villige til å bruke makt, skriver BBC.

Selskaper viser solidaritet

Allerede tirsdag morgen begynte selskaper å kunngjøre streikeplaner som sin protest. Flere sjefer i større selskaper har gått ut i sosiale medier med innlegg merket #612strike eller «12. juni streik», for å vise sin solidaritet med aksjonen og flagge at det er greit at deres ansatte ikke møter på jobb onsdag.

Til tross for demonstrasjonene forventes det at den nye loven blir vedtatt 20. juni.