Manchester United-spissen sørget for en fortjent ledelse like før pause da han stanget inn innlegget fra Eden Hazard, som overtok ballen fra lillebror Thorgan.

Før scoringen hadde Manchester Citys kronjuvel Kevin De Bruyne vært farlig frempå med noen langskudd, men Skottlands sisteskanse David Marshall hindret baklengs.

Ti minutter etter hvilen var 2-0 et faktum. De Bruyne ble igjen hindret av Marshall, men Lukaku var åpen på retur og satte inn sitt andre for kvelden og sitt 48. landslagsmål.

Målet skulle riktig nok ikke blitt stående. De Bruyne var i straffbar offside da han mottok ballen i forkant av skuddet.

Belgia hadde det meste av spillet og presset på for flere scoringer. Lukaku hadde et godt forsøk etter 71 minutter, men måtte ta til takke med to scoringer denne gang. I stedet fikk De Bruyne æren av å fastsatte sluttresultatet til 3-0 da han curlet ballen lavt i mål fra 20 meter.

Seieren gjør at Belgia har tolv poeng etter fire kamper. Avstanden ned til Russland på andreplass i gruppen er tre poeng. Russerne slo Kypros 1-0 takket være scoring fra Aleksej Ionov.

Kasakhstan slo tabelljumbo San Marino 4-0 hjemme og ligger på tredjeplass foran Skottland på målforskjell. De to beste i gruppa går videre til EM-sluttspillet.

