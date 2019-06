Det norske stavtalentet har aldri hoppet et stevne på så høyt nivå som Bislett Games før. Men han er langt fra ukjent med hva som skjer ute på banen.

– Det blir min debut i Diamond League, selv om jeg har vært dommer der for noen år siden. Pappa var hoveddommer, og jeg var funbksjonær og listeopplegger sammen med han, humrer Guttormsen.

– Snikfilmet

Den store stjernen den gang var verdensrekordholderen Renaud Lavillenie fra Frankrike.

– Jeg var med å dømte Lavillenie, ja, og også mange kvinnelige hoppere. Det blir kult å komme der nå å si «Halla gutta, i år er jeg med», smiler han.

For gutten fra Oppegård innrømmer at han prøvde å dra så mange triks ut av stjernene som han kunne da han fikk se dem på nært hold.

– Jeg fikk nok snappet opp noen små triks. Jeg elsker å se stavsprang, og studerer mye video av mange utøvere. Det var kanskje ikke lov, men jeg filma faktisk litt da jeg var funksjonær sist. Det var utrolig inspirerende å se dem på nært hold, sier Guttormsen.

Sein sesongstart

På grunn av en belastningsskade i ryggen gikk Guttormsen glipp av nesten hele vårsesongen som studentutøver på UCLA i Los Angeles. Han rakk så vidt å komme i form og kvalifisere seg for det nasjonale mesterskapet. I kvalifiseringen hoppet han bare med halvt tilløp. I finalen ble han til slutt nummer 9 med 5.60, som er 15 centimeter lavere enn den norske rekorden hans fra EM i fjor.

Med en sjetteplass fra EM innendørs, så er Guttormsen i ferd med å etablere seg blant de beste stavhopperne i verden.

– Bislett Games har vært et stort mål for meg i år. Men alt er bare et steg på veien mot OL i Tokyo neste år. Så er VM i høst et delmål, sier Guttormsen.

VM-kravet greide han allerede i vinter innendørs.

Paradoksalt nok kan skaden han slet med i vår være gunstig mot verdensmesterskapet som ikke starter før i slutten av september.