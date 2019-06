Island - Tyrkia 2-1

Med Frankrikes storseier over Andorra, samtidig som Island slo Tyrkia hjemme, har nå både Frankrike, Island og Tyrkia ni poeng i gruppe H.

Frankrike leder på målforskjell, mens samme faktor gjør at Island er på tredjeplass. Det betyr at det blir et bikkjeslagsmål om de to plassene som gir direkteplass i EM.

Målene på Laugardalsvöllur kom alle på dødball.

Den 32 år gamle Rostov-forsvareren Ragnar Sigurdsson stanget inn Islands mål etter 21 og 31 minutter.

Se 1-0-målet øverst

Tyrkia, som var rasende da de måtte bruke flere timer til bagasjekontroll ved ankomst på Keflavik, slo tilbake med en heading fra Dorukhan Toköz etter 40 minutter.

Etter pause kjempet Island hardt for å sikre seieren. Det klarte de med glans mot laget som er ranket foran dem på FIFA-rankingen på 39. plass.

I andre kamper i gruppen slo Albania Moldova 2-0, mens Frankrike hadde små problemer med Andorra.

Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin og Kurt Zouma scoret målene i 4-0-seieren.

Spesielt Thauvins scoring var vakker. Marseille-angriperen banket inn et innlegg fra Mbappé med et flott brassespark.