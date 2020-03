Tommy Sharif pleier å ta astmamedisin før store anstrengelser, men fikk ikke bruke inhalatoren før tvekampen.

Ga alt

Storbonde og popartist Vidar Villa valgte dekkongen Tommy Sharif som førstekjempe to uker før den avgjørende finaleuka.

Sharif så sin mulighet til å få ut den store konkurrenten Per Sandberg, og valgte dermed ham som andrekjempe. Den tidligere fiskeriministeren valgte saging som tvekamp-gren.

De to guttene kjempet hardt, men Sandberg holdt ledelsen løpet ut. Politikeren ga alt i tvekampen, og ble sittende alene på toppen av trestokkene i flere minutter etter kampslutt for å få pusten tilbake.

Han var ikke den eneste som ble utslitt, Sharif har nemlig astma og hostet fælt etter kampen.

Sharif fikk inhalatoren kort tid etter tapet. Da TV 2 snakket med 43-åringen etter kampen, fortalte han at produksjonen hadde spurt Sandberg om det var greit at konkurrenten brukte medisinen før kamp.

– Per ville ikke at jeg skulle ta det, forklarer han.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker ingenting. Han ville vinne like mye som meg. Det er klart at hvis han følte at det ikke blir riktig, så er det greit. Da tok jeg ikke medisinen før stress og anstrengelser, som jeg bør gjøre ... Men jeg skylder ikke på det! Jeg hadde ikke teknikken. Jeg kunne tatt sprøyter og alle medisiner, men ingenting hadde reddet meg i dag. Per var mye bedre.

VENNER: De to Farmen-deltakerne mener begge at det var en rettferdig kamp. Tommy skulle imidlertid ønske at han hadde saget med en buesag før. Foto: Alex Iversen/TV 2

Konkurranseinstinkt

Da TV 2 møtte Sharif og Sandberg et halvt år etter innspillingen, er de begge fortsatt enige om at medisin-nekten ikke var utslagsgivende.

– Jeg har et grusomt konkurranseinstinkt. Da Tommy valgte meg som andrekjempe, så ba han meg om å velge en fysisk gren. Han ville ikke ha kunnskap, så da fulgte jeg opp ved å velge saging med all rettferdighet. På det tidspunktet hadde jeg egentlig lyst til å ryke ut også, så jeg gikk ikke inn i duellen med frykt for å tape. Likevel vet jeg at når jeg står der og skal konkurrere, så eksploderer jeg, sier Sandberg.

– Tommy Sharif sa at han hadde bedt om å få bruke astmamedisisn, men at du hadde sagt nei. Hadde det også med konkurranseinstinktet å gjøre?

– Jo, jo, men det å bruke astmamedisin... Det er bare påskudd. Han hadde ikke slått meg om han hadde brukt astmamedisin fra morgen til kveld, sier han spøkefullt.

KLARE FOR KAMP: Begge kjendisene ga alt i tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skal vinne Torpet

Sharif understreker at han ikke er avhengig av medisinen, og at astmaen ikke er det han selv kaller kritisk.

Selv om forretningsmannen er ute av Farmen, får han kjempe videre med og mot andre utslåtte deltagere på Torpet-gården.

Sharif bet seg i armen og hoppet av glede da han fant ut at det fortsatt var mulig å vinne Farmen.

– Jeg ønsker Per lykke til videre. Nå skal jeg på Torpet og gjøre alt jeg kan for å vinne der, og komme tilbake på Farmen.

Torpet ser du på TV 2 Sumo.